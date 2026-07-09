הבכיר מעריך: זה הזמן שהמלחמה עם איראן תימשך

כיפת ברזל ( (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90) )

צבא ארה"ב תקף הלילה (רביעי) בעוצמה רבה באיראן. בהודעה שפרסם צבא ארצות הברית הבוקר נכתב כי בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, נכסי מעקב חופי, אתרי אחסון טילים ורחפנים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף של איראן. זו הייתה למעשה התקיפה האמריקנית הנרחבת ביותר באיראן מתום המלחמה השנה. בנוסף, ולראשונה מאז אפריל, נראה שארצות הברית תקפה גם גשרים.

איראן בתגובה מיהרה להגיב, תקפה בכווית ובבחריין ואמרה כי היא נחושה להגיב ביד קשה לכל הפרה נוספת. על פי הדיווח בכאן רשת ב', בכיר אמריקני העריך כי "ההסלמה הנוכחית עם איראן עשויה להימשך כמה ימים ואף שבועות". אמש, אמר גורם אמריקני נוסף ל-CNN, כי הפסקת האש הושהתה זמנית. כעת טרם ברור האם מדובר בתרגיל של טראמפ לצורך המשא ומתן, או האם הדבר יוביל להסלמה שבסופה מלחמה כוללת.