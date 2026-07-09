משלחת חמאס בדרך לקהיר: אלו הדרישות החדשות

מחבלי חמאס ( (צילום: עבד רחים חטיב / פלאש90) )

השיחות על הסכם הפסקת האש מגיעות היום לנקודה רגישה, כאשר משלחת של חמאס עושה את דרכה לקהיר במטרה להמשיך את המגעים מול המתווכות מצרים, קטר וטורקיה.

על פי דיווח בערוץ הסעודי "א-שרק", חמאס הביע נכונות לחתום על הסכם מיידי ליישום השלב השני, בתנאי שיכלול שורה של דרישות. בין התנאים שהציב הארגון ניתן למצוא את עצירת כל תקיפות ופעולות הלחימה של צה"ל, לצד פירוק נשק הדרגתי שבו כלי הנשק ייאספו ויאוחסנו על ידי הרשות הפלסטינית במקביל לנסיגה מלאה של ישראל מרצועת עזה.

מחבלי חמאס ( (צילום: עלי חסן / פלאש90) )

בנוסף, חמאס מתנה את הסכמתו בכך שסוגיית הנשק לא תקושר לסוגיית שיקום הרצועה, ודורש להרחיב את כניסת משאיות האספקה לעזה. ברמה הניהולית, הארגון מבקש להעביר את סמכויות הניהול לוועדה טכנוקרטית ולהקים ועד מייצג של ארגוני הטרור הפלסטיניים בעזה, שיתאם את צעדיו מול כוח הייצוב הבינלאומי.

בכיר חמאס בחו"ל, טאהר א-נונו, מסר כי מטרת הדיונים היא לבסס את הפסקת האש ולהתקדם להסכם על המעבר לשלב השני. כעת, המתווכים ממתינים לתגובתה של ישראל להצעה המעודכנת ולהערות שהעביר חמאס, לקראת הפגישות המתוכננות בקהיר.