הרב אליהו זיני: "ברור שהוא יציית לראש הממשלה נתניהו"

הרב אליהו זיני, דודו של ראש השב"כ דוד זיני, התראיין היום (חמישי) בכאן רשת ב', והתייחס לסערה סביב הקלטות אחיינו.

בדבריו אמר זיני: "במקרה של ראש הממשלה נתניהו נגד בג"ץ, ברור שהוא יציית לראש הממשלה, כך צריך להיות. אני לא מבין מה הבעיה, זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה".

נזכיר כי בהקלטות שנחשפו ב-i24, אמר ראש השב"כ: "כששאל אותי ראש הממשלה אם אני מוכן להיות ראש שב"כ, מי שמכיר אותי פה יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות", אמר זיני על המעבר שלו מצה"ל לשב"כ. "על פניו, הייתי אמור להגיד לו - אני לא כשיר. אבל אמרתי לו כן.

מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? אבל אמרתי לו אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי זה שהנושא שהרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, הוא היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה איזה דעה. זה מחר אחרים".