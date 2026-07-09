השר באזהרה חמורה: "נערכים לתקיפה של טורקיה בישראל"

החרפה דרמטית ברטוריקה הרשמית של ירושלים מול אנקרה: שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי (הליכוד), התייחס הבוקר (חמישי) לשפל ההיסטורי ביחסי המדינות ומציב תמרור אזהרה ביטחוני חסר תקדים. בריאיון ל'כאן חדשות' ברשת ב', הצהיר השר כי תרחיש שבו טורקיה תנקוט בפעולה צבאית ישירה נגד מדינת ישראל הוא "אפשרי בהחלט".

אזהרתו החריגה של שיקלי מגיעה על רקע דיווחים ומגעים מתקדמים המתנהלים בעת האחרונה בין טורקיה לארצות הברית בנוגע לרכישת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35. המהלך קיבל משנה תוקף בעקבות התבטאויותיו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שנפגש לאחרונה עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן בשולי פסגת נאט"ו שנערכה באנקרה. בתום הפגישה, הצהיר טראמפ כי הממשל האמריקני אכן שוקל בחיוב לממש את עסקת הנשק הגדולה ולהחזיר את הטורקים לפרויקט המטוסים החמקנים.

השר שיקלי לא היסס למתוח ביקורת ישירה על התנהלות הממשל האמריקני הנוכחי והברית הצפון-אטלנטית מול הרודן הטורקי, והבהיר כי מדובר בסכנה אסטרטגית עבור ישראל. "כל הידידות הזאת של טראמפ עם ארדואן מבחינתנו היא בעייתית מאוד, וגם של נאט"ו", הבהיר חבר הקבינט, כשהוא מסמן את התחזקותה הצבאית של טורקיה בחסות המערב כאיום פוטנציאלי ממשי שעמו ישראל עלולה להתמודד בשנים הקרובות.