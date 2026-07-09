יועצו לשעבר של רה"מ: "סממן רע ורגרסיה לנתניהו"

רא"ל (מיל') גדי איזנקוט ממשיך להתחזק בסקרים, לאחר שבחלקם אף עקף לראשונה את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. על רקע הנתונים, התייחס אביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת של נתניהו ב103fm, למשמעות הפוליטית של המגמה.

"איזנקוט עובר את נתניהו וגם הוא עובר אותו בהתאמה לראשות הממשלה. זה סממן רע מאוד לנתניהו, פה יכולה להיות רגרסיה. זה אירוע מאוד בעייתי", אמר בושינסקי. לדבריו, "האינדיקציה לזה שזה בעייתי היא המשחק הזה של הדחייה של הפריימריז".

בהמשך הסביר כי להערכתו נתניהו מבקש לבצע שינויים בתוך הליכוד בעקבות הסקרים. "נתניהו תמיד חושב שהסביבה שלו לא בסדר אז הוא צריך לשפר את סביבתו, קרי הרשימה שלו, ושם הוא מנסה להגיע אפילו לסוג של ועדה מסדרת, ממש כדי לסדר את הקלפים בהתאם", אמר.

בושינסקי העריך כי הקמפיין שמנהל הליכוד נגד איזנקוט עדיין אינו משיג את מטרתו. לדבריו, "לנתניהו יש מועמד מולו, איזנקוט, שהוא לא פגיע. לא כי הוא טוב או לא טוב אלא בגלל שאין לו כמעט רקורד". עוד הוסיף כי עיקר הקמפיין נגדו מתמקד בשלושה נושאים: האנגלית שלו, הטענה כי יישען על קולות המפלגות הערביות, וסרטון שבו שיבח את אהרן חליווה עם כניסתו לתפקיד ראש אמ"ן.

בהתייחסו להמשך מערכת הבחירות אמר כי אחת מנקודות המבחן המרכזיות תהיה הופעה בלתי מתוכננת של איזנקוט או עימות ישיר מול נתניהו. "אם תהיה התפלקות ואיזנקוט יגיד משהו שלא יצטרך לומר, אז פה יכולה להיות ירידה כמו גודל העלייה", העריך.

לדבריו, גם לאפקט הפסיכולוגי של הסקרים יש השפעה על הציבור. "יש נטייה לציבור ללכת עם עגלת המנצח, וכרגע אם הוא מוביל אז הוא מקבל לגיטימציה של אחד שמוביל", סיכם.