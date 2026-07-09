עמית סגל במתקפה חסרת תקדים: "מאיימים על קיום המדינה"

הפרשן הפוליטי הבכיר עמית סגל מפנה אצבע מאשימה מובהקת ויוצאת דופן לעבר התנהלותו הכלכלית של המגזר החרדי, ומסמן אותה כאיום האמיתי והחמור ביותר על עתידה של מדינת ישראל. בטור חריף ויוצא דופן שיתפרסם בסוף השבוע בעיתון 'ישראל היום', מציג סגל ניתוח מדאיג ומזהיר מפני קריסה מוחלטת של המשק הישראלי אם המגמות הנוכחיות לא ישתנו מקצה לקצה.

"החזית העיקרית שמאיימת על המדינה כרגע היא הכלכלית", קובע סגל נחרצות בטורו, כשהוא מסיט את הפוקוס מהאיומים הביטחוניים המוכרים אל עבר הנתונים התקציביים וחלוקת הנטל הכלכלי בישראל.

סגל מציג משוואה מתמטית פשוטה אך קטלנית ליציבות המדינה, ומסביר כי המבנה הכלכלי הנוכחי פשוט אינו בר קיימא לאורך זמן: "ישראל לא תתקיים בעוד דור אם משפחה לא חרדית תמשיך לשלם כל שנה למדינה אלפי שקלים יותר משהיא מקבלת ממנה, וכל משפחה חרדית בדיוק להפך".

בהמשך דבריו, מתייחס הפרשן לשינוי הדמוגרפי הדרמטי שעבר על החברה הישראלית בעשורים האחרונים. לדבריו, מה שהחל כבעיה שולית ושבירה בעבר, הפך עם השנים לאיום קיומי מוחשי על עצם הישרדותו של השוק החופשי והמדינה כולה. "האירוע שהיה זניח לפני 40 שנה הפך עכשיו למשקולת כבדה", מזהיר סגל בשורות קשות, ומסכם בתחזית קודרת במיוחד לעתיד הקרוב: "בעוד עשרים שנה היא תטביע את הכלכלה למצולות".