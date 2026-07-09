בתום הערכת מצב: דובר צה"ל בעדכון חשוב לציבור

מטיילים המבקשים לנצל את חודשי הקיץ לסיורים בדרום הארץ ייהנו בקרוב מנגישות לציר המבוקש ביותר באזור: בהתאם להערכת המצב המבצעית, דובר צה"ל הודיע כי החל מהיום ועד לסוף חודש אוגוסט (29 באוגוסט 2026), ייפתח ציר 10 לתנועת אזרחים ומטיילים בגזרת חטיבת פארן.

הציר המדברי הייחודי יהיה פתוח בימי חמישי, שישי ושבת, בין השעות 08:30 בבוקר ל-16:00 אחר הצהריים. המקטע שייפתח לתנועה הוא בין מצפור בר לב לבין חסם 10/12.

עם זאת, בצה"ל מדגישים כי קיימים חריגים בימי חמישי של אמצע חודש יולי: הציר לא ייפתח למטיילים בימי חמישי ה-16 ביולי וה-23 ביולי, אלא רק בימי שישי ושבת של אותם סופי שבוע ספציפיים.

במערכת הביטחון מבהירים כי הרישום והכניסה לציר אינם דורשים תיאום מראש, אך הם מותנים לחלוטין בהצגת תעודה מזהה וברישום מסודר בעמדות הכניסה של כוחות הביטחון.

במקביל לפתיחת הציר, בצה"ל מדגישים כי כוחות הצבא ממשיכים לקיים אימונים אינטנסיביים בשטחי האש השונים בדרום ובצפון הארץ גם לאורך סופי השבוע. לאור זאת, שטחי האש בדרום הארץ יישארו סגורים לחלוטין לכניסת מטיילים, והצבא מבקש מהציבור לגלות אחריות, לא להיכנס למרחבים האסורים, ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם המבצעיות בבטחה.