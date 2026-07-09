טרגדיה מזעזעת: בת 7 עברה טיפול שיניים בהרדמה מלאה ולא התעוררה 

טרגדיה קשה ומזעזעת בטורקיה מעוררת סערה ציבורית נרחבת ודיון נוקב סביב בטיחותם של טיפולים מורכבים בילדים: אלה קוקאקוגור, ילדה בת 7 בלבד, הלכה לעולמה באופן פתאומי במהלך טיפול שיניים שגרתי לכאורה, שנערך תחת הרדמה כללית בבית חולים פרטי בעיר איספרטה.

על פי הדיווחים בכלי התקשורת, ובהם ה-'Sun' הבריטי, קוקאקוגור, תלמידת כיתה ב' שהגיעה עם משפחתה מהעיר בורדור שבדרום-מערב המדינה, סבלה ממספר חורים בשיניה. בשל גילה הצעיר והפחד הגדול שגילתה מפני טיפולי שיניים, קיבלו הרופאים החלטה רפואית לרכז את כל שמונת הטיפולים הנדרשים לביקור אחד מרוכז, ולבצעם תחת הרדמה כללית. אלא שבמהלך ההליך, בעודה שוהה בחדר הניתוח, לקה ליבה של הילדה בדום לב פתאומי. הצוות הרפואי פתח מיד בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות, אך נאלץ לקבוע את מותה.

בעקבות האסון הכבד, הגישה משפחתה של הילדה תלונה רשמית לפרקליטות המדינה, ובעקבותיה נפתחה חקירה פלילית ורפואית לבדיקת נסיבות המוות. נשיא לשכת רופאי השיניים באיספרטה, נעים שניורט, התייחס לאירוע הקשה ומסר: "נודע לנו בצער עמוק שאלה קוקאקוגור בת ה-7, שהגיעה לצורך טיפול שיניים, הלכה לעולמה. ליבה עצר במהלך הליך שבוצע בהרדמה כללית בבית חולים פרטי. הרשויות המשפטיות והגורמים הרלוונטיים פתחו בבדיקות, וצעדים מקצועיים יינקטו אם יימצאו רשלנות או אשמה".

מנגד, מבית החולים הפרטי שבו התרחש האסון נמסר בתגובה כי "כל הפרוטוקולים הרפואיים בוצעו כנדרש", וכי מדובר בסיבוך רפואי נדיר שלא ניתן היה לחזות אותו מראש.

ההסברים הללו אינם מנחמים את בני המשפחה המזועזעים. עורך דינם של ההורים העלה שורה של תהיות קשות וחששות מבוססים לגבי התנהלות הצוות. בין היתר נבדק האם בוצעו כל בדיקות הדם והאלרגיה ההכרחיות טרם השכיבו את הילדה על שולחן הניתוחים, מה היה מינון חומרי ההרדמה שניתן לה, והאם רופא מרדים מוסמך נכח בחדר לאורך כל דקות ההליך, כפי שמחייבות התקנות הרפואיות המחמירות בטורקיה.