לא יוכל להתמודד בבחירות? ההסתבכות של הח"כ לשעבר

האם מועמדותו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים" עומדת בפני סכנה ממשית? לאחר שכבר נקבע סופית כי רז לא יוכל להתמודד במסגרת משבצת הייצוג המשוריינת של אנשי מרצ, דיווח באתר 'וואלה' חושף הערב כי במפלגה נבחנת כעת סוגיה משפטית מורכבת שעלולה לפסול לחלוטין את עצם כשירותו להתמודד ברשימה.

על פי המידע, רז, מבכירי אנשי מרצ, התפקד למפלגת העבודה כחלק ממהלך הקמת המותג המשותף "הדמוקרטים", אולם לכאורה לא העביר במקביל הודעה רשמית על ביטול חברותו במפלגת האם שלו, מרצ. בעקבות זאת, במערכת הפוליטית נבחנת כעת השאלה האם במועד התפקדותו החזיק רז בחברות כפולה בשתי מפלגות שונות במקביל – מצב האסור באופן מוחלט על פי חוק המפלגות בישראל.

הסיטואציה המשפטית הופכת למורכבת עוד יותר לאור העובדה שמפלגות העבודה ומרצ לא ביצעו מיזוג מפלגות רשמי כדת וכדין, והשם "הדמוקרטים" משמש בשלב זה כמותג ריצה בלבד ולא כיישות מפלגתית מאוחדת וחדשה ברשם המפלגות.

בעוד שמזכ"ל מרצ ובכירי מפלגת הדמוקרטים סירבו להגיב לממצאים או להתייחס לסוגיה הרגישה, מוסי רז עצמו בחר להדוף את הטענות ומסר בתגובה לפרסום: "אין מניעה לפי חוק המפלגות להיות חבר במפלגה שהיא חלק ממערך של מפלגה אחרת".