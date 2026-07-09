בגלל איראן? טראמפ ויתר ברגע האחרון על המטוס החדש

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המריא אמש (רביעי) מפסגת נאט"ו באנקרה במטוס הישן של "אייר פורס 1", ולא במטוס החדש שקיבל במתנה מקטאר, כך דווח ב"ניו יורק טיימס".
לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה ברגע האחרון בעקבות המלצה ביטחונית של השירות החשאי, על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן.
על פי גורמים המעורים בפרטים, המטוס החדש טרם צויד בכל מערכות ההגנה המתקדמות הקיימות במטוס הוותיק, ולכן הומלץ לנשיא להשתמש בו במהלך הטיסה מטורקיה.
עם זאת, אותם גורמים הדגישו כי לא התקבל מידע על איום קונקרטי, וכי מדובר היה בצעד מניעתי בלבד.
טראמפ מצדו דחה את הטענה שהסיבה להחלפת המטוסים הייתה ביטחונית. לדבריו, המטוס החדש המריא מוקדם יותר כדי לעבור בבסיסים אמריקניים ולהציג אותו בפני החיילים, משום שמדובר במטוס "מפואר".
עם זאת, לאחר ההמראה הודה הנשיא כי ייתכן שהמהלך היה קשור גם לאיומים מצד איראן.
אמצעי אבטחה חריגים
לפי הדיווח, גם אופן יציאתו של טראמפ מאנקרה היה חריג. הנשיא עלה במהירות למטוס הישן, עוד לפני שהעיתונאים המלווים אותו הספיקו לתעד את עלייתו, בניגוד לנוהל המקובל.
בנוסף, הנוסעים התבקשו להוריד את כיסויי החלונות לפני ההמראה.
בהמשך נחת טראמפ בבסיס מילדנהול, שם עבר למטוס החדש והמשיך את טיסתו לוושינגטון.
לפי ה"ניו יורק טיימס", המטוס הישן של "אייר פורס 1" מצויד במערכות הגנה מתקדמות, ובהן אמצעים לשיבוש טילי נ"מ ושחרור מוץ שנועד להטעות טילים מתקרבים. בשלב זה לא ברור אם יכולות אלה הותקנו גם במטוס החדש שהועבר לידי טראמפ.