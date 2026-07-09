בגלל איראן? טראמפ ויתר ברגע האחרון על המטוס החדש

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המריא אמש (רביעי) מפסגת נאט"ו באנקרה במטוס הישן של "אייר פורס 1", ולא במטוס החדש שקיבל במתנה מקטאר, כך דווח ב"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה ברגע האחרון בעקבות המלצה ביטחונית של השירות החשאי, על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן.

על פי גורמים המעורים בפרטים, המטוס החדש טרם צויד בכל מערכות ההגנה המתקדמות הקיימות במטוס הוותיק, ולכן הומלץ לנשיא להשתמש בו במהלך הטיסה מטורקיה.

עם זאת, אותם גורמים הדגישו כי לא התקבל מידע על איום קונקרטי, וכי מדובר היה בצעד מניעתי בלבד.

טראמפ מצדו דחה את הטענה שהסיבה להחלפת המטוסים הייתה ביטחונית. לדבריו, המטוס החדש המריא מוקדם יותר כדי לעבור בבסיסים אמריקניים ולהציג אותו בפני החיילים, משום שמדובר במטוס "מפואר".

עם זאת, לאחר ההמראה הודה הנשיא כי ייתכן שהמהלך היה קשור גם לאיומים מצד איראן.