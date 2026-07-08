מוחמד פאיז: חבר ועדה הומניטרית או מחבל? הדרמה מאחורי החיסול בעזה

פאיז נואם בכנס ( לפי סעיף 27 א )

אתמול צה"ל תקף רכב בשכונת סברה בעיר עזה וחיסל את מוחמד פאיז אל-וחידי, המוכר יותר בשם "אבו סוהייב". בתחילה, צה"ל מיהר להוציא הודעת התנצלות וטען שמדובר בתקלה וכי המחבל שחוסל לא היה היעד, אך מתברר שמאחורי השם "מנהל משרד המוכתרים" מסתתר סיפור אחר לגמרי.

רשמית, פאיז הוצג כמי שמנהל את משרד המוכתרים והנכבדים במטה העיר עזה מטעם "הוועדה המצרית לשיקום עזה" גוף ממשלתי מצרי שפועל בהנחיית הנשיא א-סיסי. כששומעים "ועדה הומניטרית", קל ליפול למלכודת של לחשוב שמדובר באדם ניטרלי שרק רוצה לשקם את הרצועה.

פאייז ( צילום: לפי סעיף 27 א )

אבל החשיפה שלנו היום משנה את התמונה מהקצה אל הקצה. בזכות עבודה מאומצת של יובל דירליק, שסייע בגיבוש המידע, עולה תמונה ברורה: מוחמד פאיז אל-וחידי לא היה שום "עובד הומניטרי". מדובר במחבל בכיר בפת"ח, שתחזק קשרים הדוקים עם חמאס ושימש דמות מפתח בטרור העזתי.

פאיז ( צילום: לפי סעיף 27 א )

פאיז החזיק ברזומה שמדבר בעד עצמו: הוא היה הדובר הרשמי של פת"ח באזור א-סברה, חבר בוועדה המרכזית לרפורמה הלאומית של התנועה, ואפילו שימש כמזכיר מחוז של המחבל המוכר אמין אל-הינדי. אם זה לא מספיק, ב-2014 הוא זכה לאות הוקרה מיוחד מחמאס על פועלו כמנהיג במזרח עזה.

מפגש ( צילום: לפי סעיף 27 א )