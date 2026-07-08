מוחמד פאיז: חבר ועדה הומניטרית או מחבל? הדרמה מאחורי החיסול בעזה

אתמול צה"ל תקף רכב בשכונת סברה בעיר עזה וחיסל את מוחמד פאיז אל-וחידי, המוכר יותר בשם "אבו סוהייב". בתחילה, צה"ל מיהר להוציא הודעת התנצלות וטען שמדובר בתקלה וכי המחבל שחוסל לא היה היעד, אך מתברר שמאחורי השם "מנהל משרד המוכתרים" מסתתר סיפור אחר לגמרי.
רשמית, פאיז הוצג כמי שמנהל את משרד המוכתרים והנכבדים במטה העיר עזה מטעם "הוועדה המצרית לשיקום עזה" גוף ממשלתי מצרי שפועל בהנחיית הנשיא א-סיסי. כששומעים "ועדה הומניטרית", קל ליפול למלכודת של לחשוב שמדובר באדם ניטרלי שרק רוצה לשקם את הרצועה.
אבל החשיפה שלנו היום משנה את התמונה מהקצה אל הקצה. בזכות עבודה מאומצת של יובל דירליק, שסייע בגיבוש המידע, עולה תמונה ברורה: מוחמד פאיז אל-וחידי לא היה שום "עובד הומניטרי". מדובר במחבל בכיר בפת"ח, שתחזק קשרים הדוקים עם חמאס ושימש דמות מפתח בטרור העזתי.
פאיז החזיק ברזומה שמדבר בעד עצמו: הוא היה הדובר הרשמי של פת"ח באזור א-סברה, חבר בוועדה המרכזית לרפורמה הלאומית של התנועה, ואפילו שימש כמזכיר מחוז של המחבל המוכר אמין אל-הינדי. אם זה לא מספיק, ב-2014 הוא זכה לאות הוקרה מיוחד מחמאס על פועלו כמנהיג במזרח עזה.
אז איך אדם כזה מסיים בתפקיד רשמי של הוועדה המצרית? התשובה כנראה טמונה בטשטוש הגבולות שבין הטרור למנגנוני ה"שיקום".
המבחן האמיתי הוא הודעת האבל הרשמית שפרסם ארגון הטרור פת"ח מיד לאחר החיסול. שם, בשחור על גבי לבן, הם לא קראו לו "עובד סוציאלי" או "מנהל יחסי ציבור". הם הכתירה אותו בתארים "מפקד", "מנהיג" ו"לוחם". הם יודעים בדיוק מי היה האיש שלהם, וגם הניסיונות של גורמים בינלאומיים להציג אותו כדמות אזרחית לא יכולים למחוק את העובדה שמדובר באויב מובהק.
האירוע הזה הוא תזכורת חדה לכולנו: בעזה, הקווים בין "אזרחי" ל"טרור" מטושטשים במכוון. כשמצרים או גורמים בינלאומיים מדברים על "שיקום", חשוב לבדוק טוב מאוד מי האנשים שיושבים בכיסאות המנהלים כי לפעמים, תחת מסווה של ועדה הומניטרית, מסתתרים אלו שתכננו את הפיגוע הבא.