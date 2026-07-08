איראן באיום חדש: "הטילים שלנו מוכנים לשיגור"

טילים איראניים ( אילוסטרציה AI )

צבא ארצות הברית הודיע הערב (רביעי) כי "בהוראת המפקד העליון, כוחות הפיקוד המרכזי של ארצות הברית החלו לבצע תקיפות נוספות נגד איראן כדי לפגוע עוד יותר ביכולתם לאיים על חופש השיט במצרי הורמוז. ארצות הברית רואה באיראן את האחריות לתוקפנות הבלתי מוצדקת האחרונה נגד ספינות מסחריות וצוותים אזרחיים השטים בחופשיות בנתיב מים בינלאומי חיוני".

בתגובה לכך, בכיר איראני מיהר להעביר מסר מאיים. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות 'מהר', אמר הבכיר כי "הטילים והכטב"מים שלנו מוכנים, בקרוב נצא לתקיפה משמעותית". מוקדם יותר היום, הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בפסגת נאט"ו שמזכר ההבנות עם איראן מבוטל ושיתכן והפסקת האש קרסה לחלוטין. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מסר: "הפעולות של ארצות הברית לא יישארו ללא תגובה".