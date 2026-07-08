דיווחים באיראן: פיצוצים עזים במיצר הורמוז

דיווחים באיראן על פיצוצים בשעה זו היום (רביעי) באזור בנדר עבאס, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית מאהר.

בנוסף, דווח על סדרת פיצוצים בכמה מוקדים במחוז הורמוזגאן שבדרום איראן, וכן על פיצוצים עזים שנשמעו גם באי לאוואן שבדרום המדינה. בשלב זה לא נמסרו פרטים רשמיים על היקף הנזק או על נפגעים.

מוקדם יותר היום, בתחילת היום השני של פסגת נאט"ו באנקרה שבטורקיה, התייחס נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לאיראן - ותקף אותה בחריפות.

עוד איים טראמפ: "אתם יודעים, בדרך כלל לא הייתי אומר לכם. בדרך כלל לא הייתי חושף את זה. אבל אתם יודעים מה? אין שום דבר שהם יכולים לעשות בעניין", הוסיף והבהיר: "אז התשובה היא כנראה שכן". עוד אמר כי לדעתו המלחמה עם איראן לא תחודש: "כשהם תוקפים אנחנו נתקוף והכל יגמר מהר".