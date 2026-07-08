אחרי פסיקת בג"ץ: נתניהו נוטה להתקפל בעניין ראבילו

אחרי ששר המשפטים יריב לוין קרא היום (רביעי) בקולו שלא לציית לפסיקת בג"ץ - בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אומרים הערב כי הוא מוטרד מהאפשרות שאם עו"ד מיכאל ראבילו לא ייבחר, הממשלה תתמודד בקדנציה הבאה עם מבקר מדינה שאינו תואם את השקפת עולמו - ואומרים: "נקבל מבקר על הראש", כך דווח בחדשות 13.

בנוסף, למרות עמדותיהם של בכירי הליכוד שלא לקיים בחירות חוזרות, נתניהו נוטה לקדם בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.

כאמור, הבוקר קרא לוין באופן פומבי לעו"ד מיכאל ראבילו להיכנס לתפקיד מבקר המדינה למרות פסיקת בג"ץ בנושא, ובריאיון לרדיו "קול ברמה" הוא אמר: "לא יכולה להיות התלבטות. אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עו"ד ראבילו צריך פשוט להיכנס לתפקידו".

למרות זאת, ראבילו אמר להם כי לא ייכנס לתפקיד בלי לנצח בבחירות חוזרות. גם אחרי קריאתו הפומבית של השר לוין, ראבילו דבק בעמדתו כי יש לקיים את פסיקת בג"ץ, ובסביבתו מעריכים כי במידה שלא יתקיימו בחירות חוזרות - ראבילו ייאלץ לפרוש.