הסוקר הבכיר מפתיע: "מוקדם מידי להספיד אותם"

סוקר חדשות 13, שמואל רוזנר, התייחס הערב (רביעי) למיקומה של מפלגת 'יסודות ישראל', בראשות יועז הנדל וחילי טרופר, מתחת לאחוז החסימה.

"אני רוצה להסתייג מההקדם המוקדם מידי שלהם, אנחנו ערכנו את הסקר אתמול והם הודיעו על הקמת המפלגה אתמול, אז אני חושב שזה קצת מוקדם מידי.

המבחן האמיתי שלהם יהיה בשבוע הבא ובשבוע שלאחר מכן".

נזכיר כי בסקר הערב, התרחש מהפך דרמטי בצמרת, כאשר לראשונה גדי איזנקוט עקף את ראש הממשלה נתניהו, והליכוד כבר לא המפלגה הגדולה ביותר.