נתק מוחלט: סמוטריץ' הפר את ההבטחה וחגית משה נותרה בחוץ

הקרע בין הבית היהודי לציונות הדתית מגיע לשיא חדש. הערב (רביעי) אנחנו חושפים ב'סרוגים' כי יו"ר הבית היהודי חגית משה הייתה אמורה, במסגרת ההבנות בין הצדדים, להתמנות לתפקיד מנכ"לית רשות השירות הלאומי־אזרחי - אלא שהמינוי לא יצא אל הפועל, ובמקומה מונתה בשבועות האחרונים עדי וולס.

לפי גורמים המעורים בפרטים, משה משה אמורה לסיים בשבועיים הקרובים את תפקידה כסגנית ראש עיריית ירושלים בשכר, היא בנתה על מינוי לתפקיד הבכיר ברשות השירות הלאומי־אזרחי. אותם גורמים טוענים כי יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הבטיח למשה כי המינוי יקודם, כאשר האחריות על השירות הלאומי נמצאת בידיה של שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, מבכירי מפלגתו.

אלא שבפועל קרה בדיוק ההפך. בחודש שעבר הודיעה סטרוק על בחירתה של עדי וולס לתפקיד מנכ"לית רשות השירות הלאומי־אזרחי, לאחר הליך איתור שבו התמודדו כ־130 מועמדים. השבוע אף אישרה הממשלה את מינויה של וולס לתפקיד - ובכך, למעשה, נסתם הגולל על האפשרות למנות את משה לתפקיד שעליו, לטענת הגורמים, בנתה במשך תקופה ארוכה.

סיפור המינוי מקבל משמעות פוליטית חריגה דווקא בתקופה הנוכחית, כאשר המערכת הפוליטית כבר נערכת לבחירות והמפלגות בציונות הדתית בוחנות את כוחן ואת החיבורים האפשריים.

במקום לנסות לשמר את הבית היהודי כשותפה פוליטית, גורמים במפלגה טוענים כי סמוטריץ' ואנשיו השלימו למעשה את ניתוקה מהציונות הדתית.

כפי שנחשף ב"סרוגים", ההסכם שנחתם לפני הבחירות בין סמוטריץ' למשה כלל שילוב של כ־80 מחברי מרכז הבית היהודי במרכז הציונות הדתית. בפועל, חברי המרכז לא צורפו וההסכם לא מומש.

כעת מתברר כי גם המינוי שעליו בנתה משה לא יצא אל הפועל. ולא רק זאת: מי שהייתה אמורה, לפי ההבנות הנטענות, לסייע בקידום המהלך - השרה אורית סטרוק - היא זו שבסופו של דבר הביאה למינויה של מועמדת אחרת לתפקיד.

גורמים בבית היהודי רואים במהלך הזה לא פחות מ"תקיעת סכין" במפלגה. לדבריהם, קשה להבין את ההתנהלות הפוליטית של הציונות הדתית: דווקא ערב תקופת בחירות, סמוטריץ' מותיר מאחור מפלגה בעלת מוסדות, פעילים וחברי מרכז - ואינו מראה כל עניין בשיקום היחסים עמה.

אלא שהכעס בבית היהודי אינו מופנה רק כלפי סמוטריץ' וסטרוק. גורמים במפלגה מותחים ביקורת קשה גם על חגית משה עצמה וטוענים כי במשך תקופה ארוכה היא נמנעה ממאבק על מימוש ההסכמות.

לטענתם, משה לא התעקשה בזמן אמת על צירוף חברי מרכז הבית היהודי ולא יצאה למלחמה פוליטית מול סמוטריץ', בין היתר משום שבנתה על המינוי לתפקיד מנכ"לית השירות הלאומי.

"חגית הפקירה את הבית היהודי ולא ידעה לעמוד על הדברים שסוכמו לפני הבחירות", אומר גורם במפלגה. "היא בנתה גם על המינוי שלה ולכן לא יצרה מלחמה על חברי המרכז. ברגע שהיא ויתרה, היא נתנה לכולם להבין שאפשר לעשות לבית היהודי הכל ושלא יהיה לזה מחיר".

לדברי גורם נוסף, "בסוף זה בא על חשבונה. היא לא נלחמה על המפקדים, ההסכם לא קוים, ואז גם המינוי שלה נזרק הצידה. היא נשארה בלי המינוי והבית היהודי נשאר בלי ההסכם".

ל"סרוגים" נודע עוד כי כבר כחודשיים אין כל שיח בין הנהלות הבית היהודי והציונות הדתית. בתקופה האחרונה הסתובבו מנכ"ל הבית היהודי יגאל דנינו והיו"ר חגית משה בין חברי כנסת וגורמים בציונות הדתית בניסיון להבין האם קיים רצון לחיבור מחודש בין המפלגות וגם שוחחו עם סמוטריץ' עצמו.

אלא שלפי גורמים המעורים בפרטים, המסר ששמע פעם אחר פעם היה ברור: בציונות הדתית אין כיום רצון או עניין ממשי בחיבור עם הבית היהודי.

בבית היהודי יש מי שמגיעים למסקנה חריפה: סמוטריץ' למעשה קבר את המפלגה הוותיקה של הציונות הדתית. חברי המרכז שלה לא צורפו, ההסכם עמה לא מומש, המינוי שעליו בנתה יו"ר המפלגה ניתן לאחרת - וכעת, דווקא כאשר הבחירות מתקרבות, בציונות הדתית לא מגלים עניין אפילו בשיחות על חיבור.

פנינו לחגית משה ולמפלגת הציונות הדתית לקבלת תגובה. ככל שתתקבל - נפרסם אותה.