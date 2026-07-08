סקר מנדטים: נתניהו חוטף מכה אנושה; איזנקוט בשיא 

סקר מנדטים חדש של חדשות 13, חושף הערב (רביעי) מהפך בצמרת. לראשונה, מפלגת ישר של גדי איזנקוט, עוקפת את מפלגת הליכוד בראשות נתניהו.

על פי נתוני הסקר, אם הבחירות היו נערכות היום, מפלגת ישר של גדי איזנקוט עם 23 מנדטים, הליכוד עם 22 מנדטים, ביחד של בנט עם 15 מנדטים, ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן גם היא עם 10 מנדטים.

ש"ס, עוצמה יהודית ויהדות התורה, כל אחת מהן עם 8 מנדטים, חד"ש-תע"ל עם 6 מנדטים, הציונות הדתית עם 5 מנדטים ורע"מ אף היא עם 5 מנדטים.

גוש מתנגדי נתניהו משיג 58 מנדטים, גוש הקואליציה משיג 51 מנדטים והמפלגות הערביות עם 11 מנדטים.