עמית סגל עולה למתקפה: "שילוב של בורות ורשעות"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (רביעי) לחשיפת i24 על הקלטות ראש השב"כ דוד זיני, והסערה שהתפתחה לאחר מכן, כביכול זיני מתנגד לפסיקות בג"ץ.

נזכיר כי זיני אמר: "יש לי אג'נדה ואני רוצה לקדם אותה - זה תפקידי. הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד, וניכר כי אנשים התבלבלו בתפקידם. יכולים שרים להנחות איקס - ויקח שמונה חודשים להוציא לפועל את המשימה. אני עושה את המזב"ש (מזעור נזקים בשטח)". הוא הוסיף: "הסכמתי להיות ראש שב"כ בגלל יכולת להיות נאמן לדרג הנבחר".

סגל הגיב לכך ואמר: "הדברים האלו מעוררים סערה רק אצל אנשים או בורים או רשעים או שילוב של שניהם. בחוק השב"כ נכתב כי השירות נתון למרות הממשלה, לא למרות היועמ"שית או גיל לימון, והחוק קובע כי ראש הממשלה ממונה על כך".