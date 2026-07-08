חיזוק משמעותי: הבכירה הבטחונית לשעבר מצטרפת לליברמן

אל"מ במיל' טליה לנקרי, מצטרפת למפלגת 'ישראל ביתנו' ותומכת ביו"ר המפלגה אביגדור ליברמן, לראשות הממשלה.

בהודעה נמסר כי לנקרי היא מהקולות המקצועיים והמנוסים בישראל בתחומי הביטחון הלאומי, הלוחמה בטרור והיערכות העורף, ומשמשת כיום כיועצת ומרצה בתחום הביטחון הלאומי וכחברת מועצה ויו"ר סיעת אומץ במועצה המקומית גדרה.

במסגרת ניסיונה העשיר הייתה חברה בוועדת נגל לבחינת תקציב מערכת הביטחון ובניין הכוח, ובוועדת תורג׳מן לבחינת תחקירי 7 באוקטובר.

אל״מ במיל׳ טליה לנקרי שימשה כסגנית ראש המל״ל למדיניות לוט״ר, ביטחון פנים ועורף, וכראש חטיבת העורף במל״ל. היא צמחה וגדלה בחיל השריון ושירתה בציר המבצעי, כקצינה פורצת דרך לנשים אחריה. בין היתר שימשה כמג"דית הראשונה בבה"ד 1, כראש מחלקת הגנה בחטיבת המבצעים וכראש ענף תעסוקה מבצעית בחטיבת המבצעים.

לנקרי מביאה עמה ניסיון ביטחוני, לאומי ומערכתי רב שנים, לצד היכרות עמוקה עם אתגרי הביטחון של מדינת ישראל, מוכנות העורף והמאבק בטרור.

טליה נשואה ואמא ל-3 ילדים. הבן הבכור שירת כלוחם והבת ממשיכה את דרכה של אמה כצוערת בבה״ד 1.

אל״מ במיל׳ טליה לנקרי מסרה: ״לאחר 7 באוקטובר הבנתי שאין לי את הפריווילגיה לשבת מהצד וחייבים להשיב את הביטחון ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות.

אני מביאה עמי ניסיון ביטחוני וניהולי של עשרות שנים שאותו אני רוצה לתרגם לעשייה. בחרתי להצטרף לאביגדור ליברמן משום שאני מאמינה שהמדינה זקוקה היום להנהגה מנוסה, נחושה ואמיצה, שלא חוששת לקבל החלטות קשות כשצריך.

לאורך השנים ליברמן הציב בעקביות את נושאי הביטחון, המשילות והאחריות הלאומית במרכז סדר היום, גם כשהיו פחות פופולריים. אני מאמינה בעשייה על פני סיסמאות, ביצוע על פני יחסי ציבור, ואחריות על פני שיקולים פוליטיים קצרי טווח, ומצאתי אצל אביגדור ליברמן שותפות לדרך ותפיסה שמאמינה במדינה חזקה, במשילות, בביטחון ובשירות הציבורי.״

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן מסר: "אני מברך את אל״מ במיל׳ טליה לנקרי על הצטרפותה לישראל ביתנו. טליה מביאה איתה ניסיון ביטחוני ולאומי משמעותי, היכרות עמוקה עם מערכות קבלת ההחלטות, עם אתגרי העורף ועם צורכי הביטחון של מדינת ישראל.

הצטרפותה מחזקת את הנבחרת הביטחונית והמקצועית של ישראל ביתנו. יחד נוביל קו ברור של אחריות, נחישות ואפס הכלה מול טרור - כדי להחזיר את הביטחון, המשילות והאמון לאזרחי ישראל.״