דיווח: ההצעה המפתה של נתניהו לעו"ד הבכיר 

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הציע לעו"ד דוד פטר מקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת, כך דיווח הערב (רביעי) עמית סגל.

נזכיר כי שלשום דיווח סגל בחדשות 12, כי מוסדות הליכוד צפויים להכריע כבר בשבוע הבא על הצעה דרמטית, במסגרתה יוענקו לראש הממשלה בנימין נתניהו עשרה שריונים ברשימה, כאשר שמונה מתוכם ימוקמו בטופ המפלגתי – ב-25 המקומות הראשונים.

ההבנות הללו התגבשו במהלך פגישה מכרעת שנערכה היום בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, ישירות בביתו של כץ. השניים נועדו במטרה להיערך למערכת הבחירות הפנימית ובניסיון לפתור את המחלוקות העמוקות סביב דרישותיו של ראש הממשלה.