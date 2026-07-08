פצועי צה"ל ( אריאל חרמוני, משרד הביטחון. )

ארגון נכי צה"ל פרסם היום (רביעי) מכתב חריף ומפורט בתגובה למסמך שהפיץ משרד האוצר לכתבים, ובו הוא מפריך את טענות האוצר נגד המלצות ועדת מור יוסף. במכתב מזכיר הארגון כי משרד האוצר היה שותף מלא לעבודת הוועדה, חתם על המלצותיה והציג אותן כ"מהפכה היסטורית", אך כעת, בשלב היישום והתקצוב, הוא מבקש לסגת מהתחייבויותיו.

החשיפה מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין ארגון נכי צה"ל לבין משרד האוצר בנוגע ליישום המלצות ועדת מור יוסף, שהוקמה על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' במטרה לגבש מענה לאומי מקיף עבור פצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. ניסיון לביטול הכרה באלפי פצועים עוד חושף הארגון במכתבו כי במהלך דיוני הוועדה ניסה משרד האוצר לקדם שורה של מהלכים שהיו פוגעים קשות בזכויות פצועי צה"ל. הבולט שבהם היה ניסיון לבטל את ההכרה כנכי צה"ל של אלפי פצועות ופצועי פוסט טראומה – צעד שהיה מותיר אותם ללא מעטפת טיפול ושיקום. במכתב מפורט כי צעדים אלו נבלמו בזכות עמידת חברי הוועדה, משרד הביטחון וארגון נכי צה"ל, שהתנגדו בתוקף לניסיונות הקיצוץ. הארגון מדגיש כי מדובר בניסיון חמור לפגוע בפצועים בשעה שמספרם הולך וגדל – נכון למאי 2026, אגף השיקום מטפל בכ-87 אלף פצועים, מתוכם כ-31 אלף מתמודדי נפש ופוסט-טראומה.

( מחאת הלומי קרב, ארכיון (צילום: אבשלום ששוני\פלאש 90) )

"עמדו מאחורי ההתחייבויות שחתמתם"

בארגון קוראים ומדגישים שוב לשר האוצר שעליו לעמוד מאחורי ההתחייבויות שעליהן חתם ולאשר ללא עיכוב נוסף את התקציבים הדרושים ליישום מלא של המלצות ועדת מור יוסף. "מדובר במחוייבות ערכית ומוסרית במדינה ששלחה את בנותיה ובניה לקרב", נכתב במכתב.

הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי ופצועות צה"ל ומערכת הביטחון הגישה את הדו"ח הסופי והמלצותיה לשר הביטחון ולשר האוצר. ההמלצות כוללות הפיכת אגף השיקום לרשות עצמאית, הצמדת איש קשר אישי לכל פצוע, מתן זכאויות "בדחיפה", והרחבה משמעותית של המענים למתמודדי הנפש.

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נקלטו באגף השיקום למעלה מ-25 אלף פצועים ופצועות חדשים. כ-50% מהם צעירים מתחת לגיל 30, כ-64% משרתי מילואים, וכ-62% מתמודדים עם מצוקה נפשית. התחזיות הרשמיות מעריכות כי עד שנת 2028 יגיע מספר המטופלים הכולל לכ-100 אלף איש.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90* ( (צילום: יונתן זינדל/פלאש90) )

בארגון קוראים ומדגישים שוב לשר האוצר שעליו לעמוד מאחורי ההתחייבויות שעליהן חתם ולאשר ללא עיכוב נוסף את התקציבים הדרושים ליישום מלא של המלצות ועדת מור יוסף, למען עשרות אלפי פצועות ופצועי צה”ל ומתוך מחוייבות ערכית ומוסרית במדינה ששלחה את בנותיה ובניה לקרב.