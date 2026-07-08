שורדי השבי במכביה ( גלעד קוולרצ'יק )

ערב מיוחד ומרגש התקיים היום (רביעי) במסגרת אירועי המכביה 2026, כאשר שורדי השבי, אגדות הכדורסל הישראלי ונציגי יהדות העולם עלו יחד למגרש הכדורסל במשחק ראווה ייחודי. האירוע, שיזמו המכביה 2026, הסוכנות היהודית ועמותת "להושיט יד", הוקדש להבעת תודה ליהדות התפוצות על התמיכה והליווי שהעניקו לשורדי השבי ולבני משפחותיהם, תוך העברת מסר ברור: מסע השיקום הארוך רק בתחילתו.

המשחק התקיים על רקע המציאות המורכבת שעוברת על מדינת ישראל, יום לאחר שנשיא המדינה יצחק הרצוג פתח את המכביה ה-22 בטקס מרשים באצטדיון טדי בירושלים. הנשיא הדגיש אז כי "זהו ערב של עוצמה גדולה וגאווה אדירה", והמשחק שהתקיים אמש המשיך את אותה רוח של חיבור בין ישראל ליהדות העולם.

שורדי השבי במכביה ( גלעד קוולרצ'יק )

"אי אפשר להשיב את החיים ביום אחד" במרכז האירוע עמדה ההכרה בתרומה החסרת תקדים של קהילות יהודיות ברחבי העולם למען השבת החטופים. לאורך התקופה האחרונה התגייסו מאות שליחים של הסוכנות היהודית להעלאת המודעות הבינלאומית בעצרות ובמפגני תמיכה, וגם כיום ממשיכות הקהילות ללוות את שורדי השבי ובני משפחותיהם בתהליך השיקום באמצעות הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות. אברהם עטר, מנכ"ל עמותת "להושיט יד", הבהיר את המסר המרכזי של הערב: "החיבוק של יהדות התפוצות העניק לשורדי השבי ולמשפחותיהם כוח, תקווה ותחושת שותפות ברגעים הקשים ביותר. משחק הראווה הזה הוא הזדמנות לומר תודה לכל מי שליווה, תמך ולא ויתר עליהם. אבל לצד ההוקרה, חשוב לזכור שהשחרור הוא רק תחילת השיקום. אפשר להחזיר אדם מהשבי ביום אחד, אבל אי אפשר להשיב לו את החיים ביום אחד. השיקום הוא מסע ארוך, ואסור לנו להשאיר את שורדי השבי לצעוד בו לבד."

שורדי השבי במכביה ( גלעד קוולרצ'יק )

שורדי השבי על הפרקט

בהתמודדות השתתפו שורדי השבי נציגי "להושיט יד" דוד קוניו, אריאל קוניו, בר קופרשטיין, אלקנה בוחבוט, אליה כהן, אור לוי ואיתן הורן, לצד ותיקי הכדורסל הישראלי מאיר טפירו, אפיק ניסים, פפי תורג'מן ועוד. לצדם לקחו חלק במשחק גם מנכ"ל הסוכנות היהודית יהודה סטון, ראש משלחת הסוכנות היהודית בצפון אמריקה גל אטיה, ועולים חדשים שבחרו לעלות לישראל לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר.

מטעם המכביה השתתפו במשחק יו"ר המכביה אסף גורן ומנכ"ל המכביה רואי הסינג, כחלק מהמסר שמובילה המכביה השנה, שלפיו הספורט מחבר בין אנשים, קהילות ויהודים מכל רחבי העולם גם ברגעים המורכבים ביותר.

שורדי השבי במכביה ( גלעד קוולרצ'יק )

"אני אוהב אתכם"

שורד השבי איתן הורן, נציג "להושיט יד" ולשעבר שליח הסוכנות היהודית בפרו, מסר לקהל: "אחרי שנתיים בשבי, נחשפנו לדברים המדהימים שיהדות התפוצות עשו בכדי לקדם את שחרורנו מהשבי. הגענו היום, שורדי שבי מלהושיט יד יחד עם נציגי הסוכנות היהודית לגמר המכביה בכדי להעביר מסר של תודה גדולה לכל יהדות התפוצות על כל מה שעשו עבורנו בשנתיים הקשות, לצד מסר שהשיקום שלנו עוד ארוך ונמצא רק בתחילתו - הדרך עוד ארוכה. אני אוהב אתכם."

מנכ"ל הסוכנות היהודית, יהודה סטון, הוסיף: "לספורט יש כוח מיוחד לחבר בין אנשים, לעורר תקווה ולהעניק כוח להתחיל מחדש. המכביה היא הביטוי היפה ביותר לחיבור בין יהודים מכל העולם, והמשחק הזה מחבר את אותה רוח עם ההוקרה ליהדות התפוצות שליוותה את משפחות החטופים ושורדי השבי לאורך כל הדרך. זו תודה על מה שהיה, והתחייבות להמשיך להיות יחד גם בשיקום."

פרויקט "שבים לחיים"

פרויקט "שבים לחיים" של עמותת "להושיט יד" הוא מיזם השיקום הייעודי הגדול בישראל עבור שורדי השבי ובני משפחותיהם. מאז 7 באוקטובר מלווה הפרויקט עשרות משפחות באמצעות מעטפת שיקום ייחודית המשלבת קהילה, ליווי אישי, תמיכה רגשית, מיצוי זכויות ותוכניות ייעודיות לילדים, בני נוער ומבוגרים.

מתוך ההבנה שרבים מהשורדים מתקשים לפנות לטיפול נפשי פורמלי, פיתחה העמותה מודל שיקום מבוסס קהילה, המאפשר להם לעבור את תהליך ההחלמה יחד עם מי שחוו את אותה טראומה, במטרה להחזיר להם תחושת ביטחון, שייכות ויכולת לבנות מחדש את חייהם.