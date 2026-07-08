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חדשות פוליטי מדיני

הדרמה בליכוד: עתירה נוספת נגד ראש הממשלה נתניהו

חבר הכנסת דוד ביטן, הגיש היום עתירה נוספת נגד ראש הממשלה נתניהו ודורש לקיים הצבעה חשאית על השריונים האישיים של יו"ר הליכוד

19:52
2 תגובות
בנימין נתניהו (מארק ישראל סאלם / פלאש90)

חבר הכנסת דוד ביטן, הגיש היום (רביעי) עתירה לבית הדין של הליכוד, בדרישה לקבוע תקנון לפריימריז ודורש לקיים הצבעה חשאית על השריונים האישיים של יו"ר הליכוד - ראש הממשלה נתניהו.

קודם לכן, פרסם יובל קרני, הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות, כי בכירים בליכוד טוענים כי נרקם דיל מאחורי הקלעים בין נתניהו ליו״ר ועדת החוקה השר חיים כץ: שריון תמורת שריונים!

‏נתניהו ישרן את ח״כ אתי עטיה ברשימה, ה-מקורבת של כץ; ואילו כץ עצמו ייתן לנתניהו את השריונים שהוא מבקש - כלומר חיסול הפריימריז.

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