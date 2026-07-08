הדרמה בליכוד: עתירה נוספת נגד ראש הממשלה נתניהו

חבר הכנסת דוד ביטן, הגיש היום (רביעי) עתירה לבית הדין של הליכוד, בדרישה לקבוע תקנון לפריימריז ודורש לקיים הצבעה חשאית על השריונים האישיים של יו"ר הליכוד - ראש הממשלה נתניהו.

קודם לכן, פרסם יובל קרני, הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות, כי בכירים בליכוד טוענים כי נרקם דיל מאחורי הקלעים בין נתניהו ליו״ר ועדת החוקה השר חיים כץ: שריון תמורת שריונים!

‏נתניהו ישרן את ח״כ אתי עטיה ברשימה, ה-מקורבת של כץ; ואילו כץ עצמו ייתן לנתניהו את השריונים שהוא מבקש - כלומר חיסול הפריימריז.