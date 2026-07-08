נודלס מוקפץ עם ירקות ( Gemini אילוסטרציה )

באמצע השבוע, כשהלו"ז צפוף והכוחות אוזלים, כולנו מחפשים את אותו שילוש קדוש: ארוחה מהירה, בריאה, ושכל בני הבית יסכימו לאכול בלי פרצופים. הפתרון? מוקפץ עוף וירקות בתבנית אחת שמבטל את הצורך לעמוד מעל הווק ומשאיר אתכם עם פחות כלים לשטוף.

בניגוד למוקפץ המסורתי שדורש עמידה מתמדת ליד הכיריים והקפצה מהירה, הגרסה הזו מאפשרת לכם לזרוק הכל לתבנית, להכניס לתנור ולשכוח מזה למשך 20 דקות. התוצאה? עוף רך ועסיסי, ירקות צבעוניים שמשמרים פריכות קלה, ורוטב אסייתי מתוק-מלוח שהילדים פשוט אוהבים. מה צריך למוקפץ המשפחתי? החלבון: 2-3 פרפרים של חזה עוף חתוכים לרצועות (או קוביית טופו קשה לגרסה צמחונית). הירקות (מה שיש במקרר): פלפל אדום אחד חתוך לרצועות

כוס פרחי ברוקולי (אפשר גם קפוא)

גזר אחד חתוך לרצועות דקות או חצי ירח

חופן פטריות חתוכות (אם הילדים זורמים) הרוטב הסודי (מערבבים בקערה קטנה): 4 כפות רוטב סויה איכותי

2 כפות סילאן או דבש (בשביל המתקתקות שהילדים אוהבים)

כף שמן שומשום (חובה בשביל הטעם האסייתי)

2 שיני שום כתושות

קצת ג'ינג'ר מגורד (אופציונלי)

מוקפץ נודלס ( צילום: Gemini אילוסטרציה )

אופן ההכנה: פשוט עד כאב

מחממים ומארגנים: מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית גדולה בנייר אפייה.

מערבבים הכל: שמים את רצועות העוף (או הטופו) והירקות ישירות בתבנית. מוזגים מעל את הרוטב ומעסים הכל בידיים (או עם שתי כפות) כדי שכל הירקות והעוף יהיו עטופים היטב ברוטב.

אופים: מכניסים לתנור למשך 18-22 דקות, עד שהעוף מוכן לחלוטין (חשוב לא לייבש אותו!) והירקות מתרככים אבל שומרים על פריכות קלה.

מגישים: מוציאים מהתנור, מפזרים שומשום מעל (אם רוצים פוזה של מסעדה), ומגישים על מצע של אורז לבן חם או אטריות נודלס שהכנתם ב-5 דקות בצד.

טיפ קיצור דרך: אם אתם ממש קצרים בזמן, אפשר לקנות בסופר שקית של לקט ירקות למוקפץ חתוכים מראש. זה הופך את העבודה לאפס מאמץ.

היתרון הגדול של המתכון הזה הוא הגמישות שלו. אפשר להחליף את העוף בטופו לגרסה צמחונית, להוסיף ירקות נוספים כמו כרוב או סלרי, או להגביר את החריפות עם מעט צ'ילי. המוקפץ הזה מתאים גם להכנה מראש - אפשר להכין אותו בבוקר, לשמור במקרר ולחמם בערב.

בתאבון!