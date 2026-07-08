"בשעות הקרובות": צה"ל בהודעה חשובה לתושבי הדרום

דובר צה"ל ( דובר צה"ל )

מרכז העורף של אוגדת עזה, פרסם הערב (רביעי) הודעה חשובה לתושבי עוטף עזה, בה הוא ביקש להודיע להם כי בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים במרחב העוטף ובמיקוד ליישובי המועצות האזוריות חוף אשקלון, שדות נגב, שער הנגב והעיר שדרות.

"נדגיש כי רעשים אלו הינם חלק מפעילות של כוחותינו במרחב רצועת עזה", נמסר. נזכיר כי צה"ל חיסל אמש בדרום רצועת עזה את המחבל מוחמד עמאד אלרחמאן אבו טעימה, ראש חוליית נוחבה שפשט לקיבוץ נירים בטבח 7 באוקטובר. לפי צה"ל, לאורך המלחמה הוא פיקד על חוליית נוחבה במארבים מול הכוחות. בתקופה האחרונה, לצד קידום מתווי טרור, עסק בשמירה על כשירות המחבלים וניסה לגייס מחבלים חדשים לארגון הטרור.