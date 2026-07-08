איזנקוט מפתיע: היא יכולה להיות שותפה בממשלה הבאה 

הרמטכ"ל איזנקוט ( צילום: פלאש 90 )

ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, התראיין אצל ישי כהן ב'כיכר השבת', וטען כי מפלגת ש"ס יכולה להיות שותפה בממשלה הבאה, אך יש לכך תנאי.

בתחילת דבריו אמר איזנקוט: "חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, ראיתי אותם כרמטכ"ל. רואה בש"ס מפלגה שמשרתת ומשולבת. ש"ס מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים מאוד". עוד הוסיף הרמטכ"ל לשעבר: "רואה בש"ס שותפה בתנאי שהיא תצהיר על שלושת עקרונות היסוד שלנו, העקרון של הגיוס חייב להתקבל. ש"ס זו מפלגה שאמורה להביא בשורה, אני אומר את זה כבן לאמא שהצביעה ש"ס 30 שנה. ראיתי את דרעי ב-20 שנות קבינט תורם תרומה משמעותית למרות שהיו גם קבינטים שהיו לי איתו ויכוחים משמעותיים".