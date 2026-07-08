סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

איזנקוט מפתיע: היא יכולה להיות שותפה בממשלה הבאה 

חברת הכנסת גדי איזנקוט, התייחס למפלגת ש"ס וטען כי היא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה, אך יש לכך תנאים 

19:14
3 תגובות
הרמטכ"ל איזנקוט (צילום: פלאש 90)

ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, התראיין אצל ישי כהן ב'כיכר השבת', וטען כי מפלגת ש"ס יכולה להיות שותפה בממשלה הבאה, אך יש לכך תנאי.

בתחילת דבריו אמר איזנקוט: "חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, ראיתי אותם כרמטכ"ל. רואה בש"ס מפלגה שמשרתת ומשולבת. ש"ס מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים מאוד".

עוד הוסיף הרמטכ"ל לשעבר: "רואה בש"ס שותפה בתנאי שהיא תצהיר על שלושת עקרונות היסוד שלנו, העקרון של הגיוס חייב להתקבל. ש"ס זו מפלגה שאמורה להביא בשורה, אני אומר את זה כבן לאמא שהצביעה ש"ס 30 שנה. ראיתי את דרעי ב-20 שנות קבינט תורם תרומה משמעותית למרות שהיו גם קבינטים שהיו לי איתו ויכוחים משמעותיים".

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
3
שפוי אחד
לפני 15 דקות

תודה שחסכת לנו את השאלה אם להצביע לך או לא. עכשיו בטוח שלא!
הצטרפו אלינו