בין ירי למחאה: החנווני שסגר את העסק ולא נכנע לכנופיות

הבוקר חברון התעוררה לעוד יום של מתח. אחרי לילה של יריות וקרבות בין חמולות, בעל עסק אחד בעיר החליט שנמאס לו. הוא לא מוכן לשלם יותר דמי חסות ("ח'אווה"), והוא מוכן לשלם את המחיר הכבד ביותר בשביל זה סגירת החנות שלו.

כדורים שחדרו לתוך החנות שלו כאמצעי לחץ היו אמורים לגרום לו להוציא את הארנק. זה המסר המוכר של כנופיות הפשע והחמולות: תשלם או שתסגור. בעל החנות אכן סגר, אבל לא כי הוא נכנע, אלא במחאה אמיצה נגד הטירוף שמשתלט על העיר.

הפשע הוא השיטה, לא התופעה

מי שמסתכל על מה שקורה בחברון כעל עוד "סכסוך משפחות", פשוט לא מבין את התמונה הגדולה. ביו"ש, כמו ביו"ש, הכל מתחיל ונגמר בשליטה. הפרוטקשן הוא לא רק כסף מזומן זו הדרך של החמולות להוכיח לכולם מי בעל הבית.

כאן החמולה היא המדינה. היא השופט, היא המשטרה, והיא זו שקובעת את החוקים. דמי החסות הם הדרך שלהם להזכיר לאזרח הפשוט: "אנחנו שולטים כאן, לא החוק". כשהמערכות הרשמיות לא מספיק חזקות כדי למשול, הכנופיות נכנסות לוואקום הזה ומנהלות את הפשע ביד רמה.

להישבר או להילחם?

המקרה של החנווני הזה הוא נקודת אור נדירה. רוב האנשים מפחדים, משלמים, ושומרים על שקט כי מה שווה העסק אם אין לך ביטחון אישי? אבל החנווני הזה בחר אחרת. הוא סגר את התריס בתור אצבע משולשת לאלו שמרגישים שהם מעל הכל.

כרגע, החנות שלו סגורה. הוא בחר לא להיכנע לסחיטה, אבל השאלה הגדולה היא מה יקרה מחר. במקום שבו כדורים יורים כדי להשיג כופר, השאלה היא מתי המדינה תחזור למשול, ומתי האזרח יוכל לפתוח את החנות שלו בלי לפחד שמישהו יירה בו בגלל שלא שילם "דמי חסות".

האומץ של החנווני הזה הוא אולי קטן, אבל הוא מזכיר לכולנו שגם במציאות הכי קשה יש כאלו שלא מוכנים לוותר על החירות והכבוד שלהם.