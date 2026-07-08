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חדשות פוליטי מדיני

הרשת סוערת בעקבות המהלך של נתניהו: "תהיה תקיפה הלילה?"

עשרות גולשים ברשתות החברתיות, התייחס לדיווח על ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ ותהו: האם זה אומר שתהיה תקיפה באיראן הלילה?

18:57
2 תגובות
נתניהו (חיים גולדברג / פלאש90)

באופן חריג, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ, ביטלו ברקע האחרון את השתתפותם בכנס הסיום של קורס מב"ל (מכללה לביטחון לאומי), כך דיווח הערב (רביעי) מיכאל שמש.

בתגובה לפרסום, ובהמשך ישיר לאיומי טראמפ על כך שהוא "יכה הלילה חזק באיראן", הרשת סוערת ועשרות גולשים תוהים האם הדבר מרמז על התחממות ביטחונית.

"מסקרן", כתב אחד הגולשים, "מלחמה בפתח? לסגור חלונות בממ"ד?", תהו גולשים נוספים, "מתכננים עוד מלחמה כושלת? לילה לבן?

צילום מסך (צילום: ללא)

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גיטל
לפני 32 דקות

"לסגור חלונות בממ"ד?" - ככה זה כשיש לנו ראש ממשלה ושר ביטחון שעסוקים בייצור פאניקה תקשורתית במקום להגיע ולכבד את הלוחמים והמפקדים שלנו.
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