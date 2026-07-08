הרשת סוערת בעקבות המהלך של נתניהו: "תהיה תקיפה הלילה?"

נתניהו ( חיים גולדברג / פלאש90 )

באופן חריג, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ, ביטלו ברקע האחרון את השתתפותם בכנס הסיום של קורס מב"ל (מכללה לביטחון לאומי), כך דיווח הערב (רביעי) מיכאל שמש.

בתגובה לפרסום, ובהמשך ישיר לאיומי טראמפ על כך שהוא "יכה הלילה חזק באיראן", הרשת סוערת ועשרות גולשים תוהים האם הדבר מרמז על התחממות ביטחונית. "מסקרן", כתב אחד הגולשים, "מלחמה בפתח? לסגור חלונות בממ"ד?", תהו גולשים נוספים, "מתכננים עוד מלחמה כושלת? לילה לבן?