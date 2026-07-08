"הגב דוקטור!": כוכב "חתונמי" עבר תאונת דרכים והגיע למיון

דור כהן, כוכב העונה הנוכחית של "חתונה ממבט ראשון", שיתף היום (רביעי) ברשתות החברתיות רגעים לא פשוטים, לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים.

כהן העלה סטורי לאינסטגרם המציג את מכוניתו הלבנה לאחר פגיעה ניכרת בדלת הנהג. "בוקר חרא גם לכם", כתב כהן על התמונה, בליווי אמוג'י מאוכזב, כשהוא מציג את הנזק שנגרם לרכב.

אולם, הבשורות המדאיגות יותר הגיעו מהסטוריז הבאים. בסטורי שצילם כהן מחדר המיון בבית החולים, הוא נראה יושב בחדר ההמתנה יחד עם אמו, עם חיוך קטן על פניו. הכיתוב על התמונה סיפק הסבר ציני למצב: "לפחות דאגו לי ליום כייף אצל אמא בבית חולים".

מה שבאמת עורר עניין בקרב מעריצי התוכנית היה הסטורי האחרון, בו נראה דור יושב על כיסא רפואי בתוך חדר הטיפולים, כשהוא מחובר למכשירים שונים. הסטורי כלל תמלול של שיחה בינו לבין הרופא המטפל, שחשף עניין מפתיע של הצוות הרפואי בזוגיות שלו.

על פי התמלול, הרופא שאל את דור: "איפה כואב לך?", ודור ענה: "בגב". אלא שאז הגיעה השאלה הלא צפויה: "ומה שלום סופי, אתם ביחד?". כהן שיתף כי בתגובה לשאלה הוא נותר עם אמוג'י המום, וציין כי הרופא הוסיף: "מחכה כבר למפגש זוגות היום בערב". כהן הגיב על כך בעוקצנות: "אני: הגב דוקטור הגב..".

למרות הכאב והביקור במיון, נראה שדור לא איבד את חוש ההומור שלו, וגם לא את הפופולריות שלו בקרב הצוות הרפואי.