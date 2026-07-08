מגישת חדשות 13 חושפת: "קיבלתי חופשה כפויה מהעבודה"

מגישת וכתבת חדשות 13, חן זנדר, העלתה היום (רביעי) סטורי לחשבון האינסטגרם שלה שהצליח לעורר לא מעט סקרנות בקרב עוקביה, כשהכריזה: "מה זה חופש כפוי ואיך מנצלים ימי חופש שנפלו עלי מהשמיים פתאום?!".

רבים תהו האם מדובר בדרמה מאחורי הקלעים של חברת החדשות, אך זנדר מיהרה להבהיר את המצב והסבירה שמדובר בעניין פרוצדורלי לחלוטין שמכירים עובדים רבים בישראל בתקופה זו: "ביקשו מאיתנו בעבודה לנצל את ימי החופשה שאגרנו בזמן המלחמה, זה מלא ימי חופש ויצא שקיבלתי את ימי החופש עכשיו". לאחר חודשים ארוכים של עבודה אינטנסיבית וסיקור בלתי פוסק בחזית התקשורתית, זנדר מצאה את עצמה עם פסק זמן כפוי אך נחוץ.

"אני ממש מתרגשת"

אז איך מנצלים פסק זמן פתאומי שכזה? זנדר בחרה לתעל את ימי החופש לעשייה משמעותית ואישית במיוחד. היא שיתפה את העוקבים כי היא נמצאת בדרכה לאירוע הנצחה מיוחד במסגרת המכביה, המוקדש לזכרה של אחותה, נועה זנדר ז"ל, שנרצחה במסיבת הנובה ברעים בשבעה באוקטובר.

"אני ממש מתרגשת", הודתה זנדר בפני עוקביה, והוכיחה שגם מתוך חופשה מאולצת של שגרה – אפשר למצוא את המקום להנצחה, זיכרון והתרגשות גדולה.