חיסול ממוקד בעזה: צה"ל תקף רכב במערב העיר

חיל האוויר פעל בשעה האחרונה ברצועת עזה וביצע תקיפה מדויקת לעבר רכב שנסע ברחוב האוניברסיטה במערב העיר עזה. הדיווחים מהשטח מאשרים כי מדובר בחיסול ממוקד של מחבלים שהיו בדרכם להוציא אל הפועל תוכניות טרור. כוחותינו ממשיכים לפעול בנחישות בכל נקודה ברצועה כדי לגדוע את הטרור באיבו ולפגוע באלו שמנסים לפגוע בנו, מבלי לתת להם רגע אחד של שקט.
התקיפה מגיעה בהמשך לפעילות המאומצת של צה"ל ברצועה, שנועדה להמשיך ולפרק את תשתיות חמאס עד לחיסולו המוחלט של הארגון. בעוד המחבלים מנסים להסתתר בין אזרחים ולהתנייד בכלי רכב בלב העיר, מערכת הביטחון מוכיחה שוב שידה הארוכה של ישראל מגיעה לכל מקום ומחסלת את המרצחים עוד לפני שהם מספיקים להרים את הראש. עם ישראל מחזק את ידי הטייסים והלוחמים שעובדים מסביב לשעון כדי להשיב את הביטחון לתושבי המדינה