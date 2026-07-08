חיסול ממוקד בעזה: צה"ל תקף רכב במערב העיר

טנדרים שהותקפו ברצועת עזה ( ללא קרדיט )

חיל האוויר פעל בשעה האחרונה ברצועת עזה וביצע תקיפה מדויקת לעבר רכב שנסע ברחוב האוניברסיטה במערב העיר עזה. הדיווחים מהשטח מאשרים כי מדובר בחיסול ממוקד של מחבלים שהיו בדרכם להוציא אל הפועל תוכניות טרור. כוחותינו ממשיכים לפעול בנחישות בכל נקודה ברצועה כדי לגדוע את הטרור באיבו ולפגוע באלו שמנסים לפגוע בנו, מבלי לתת להם רגע אחד של שקט.

התקיפה - ללא קרדיט התקיפה | צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 0:36