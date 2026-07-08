הנקודה האדומה: ראש השב"כ זיני נכשל במבחן הנאמנות?

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"דוד זיני נפל בפח הגדול מכולם: ראש השב"כ תועד בהאזנת סתר.

מה נסגר אתך יא זיני? לא ראית פאודה? אתה לא יודע שהאויב מאזין?

אבל השאלה הגדולה היא מי זה האויב, מבחוץ או מבפנים.

כי מתוכן הדברים שלך עולה שההנהגה לא באמת מנהיגה עד היום

כי לא נותנים לה. מי? אולי איזה ג’ינג’י נודניק אחד באמריקה שלא

מבין מה זה הפסקת אש ואולי מגלומן אחר שלא מבין כלום כי אין כלום.

אבל דוד זיני אחי ההכי טוב- למה להגיד בהקלטה נסתרת שאתה "נאמן לדרג הנבחר"

או במילים קצת פחות מכובסות- הולך אחרי ביבי כמו עז עיוורת?

לא הכשירו אותך שראש שב"כ חייב שתהיה לו ראייה מערכתית

ולא נהייה מערכתית,

כלומר גרירה אחרי הדרג הממנה בעיניים עצומות?

זיני, אם תמשיך בציות העיוור לנתניהו

כנראה שלא תראה מראש מאיפה בא האיום הבא על ישראל-

ותזכור שראש הממשלה שאתה נאמן לו-

הוא אולי סוג של רועה, אבל גם רועה לא רואה הכל, ולא תמיד צריך להיות חלק מהעדר.

נו זיני, מההה אתה אומר?"

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!