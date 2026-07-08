סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

צעד חריג: יאיר נתניהו החליף את שמו

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליף את שמו במהלך השנה וחצי האחרונות

18:04
3 תגובות
יאיר נתניהו (צילום: פלאש 90)

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, החליף במהלך השנה וחצי האחרונות את שמו ל"יונתן הון", כך דווח היום (רביעי) ב'הארץ'.

על פי הדיווח, בידי האתר מסמכים מרשות המיסים המעידים על החלפת השם, תחת אותו מספר תעודת זהות. כך למשל, אישורי ניכוי המס שלו הונפקו בדצמבר 2024 תחת השם הישן יאיר נתניהו, והשנה עם אותם פרטים מזהים (כולל הכתובת הלא קיימת "בלפור 0") תחת השם החדש יונתן הון.

שינוי שם רשמי בתעודת זהות ישראלית הוא הליך בלתי הפיך לשבע שנים.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
3
יהודית
לפני 17 דקות

האם אתם לא מרגישים את אותה בגידה מנהיגותית שחווינו בחורבן הבית השני, כשמשפחת השלטון מציגה כתובת פיקטיבית ומצפצפת על החוק?
הצטרפו אלינו