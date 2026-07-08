"זה אותו בן אדם, פשוט אחד נראה יותר טוב"

כיפות ברזל על אירועי השבוע ( אולפן סרוגים )

פאנל "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק אירח השבוע את היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, החוקר הצבאי ד"ר יאיר אנסבכר, עו"ד יונתן דובוב - ראש המטה של ראש מועצת שומרון, והעיתונאית שיראל ללום-נהיר. הדיון, שהפך מהר מאוד לזירת עימותים לוהטת, בעיקר סביב מלחמת הרשויות והמשבר החוקתי.

מסכמים את אירוע השבוע בכיפות ברזל - אולפן סרוגים מסכמים את אירוע השבוע בכיפות ברזל | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 45:37

משבר חוקתי או משבר פוליטי? הדיון נפתח בהחלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בג"ץ בעניין הרכב מועצת הרשות השנייה. בעוד נתנאל איזק שאל האם אנחנו צועדים לעבר משבר חוקתי, אבי וידרמן הציע פרשנות צינית הרבה יותר. אבי וידרמן: "אני הייתי מכנה את זה קצת אחרת - משבר הפריימריז בליכוד. כל אחד רוצה להתבלט... ארבע שנים לא עשיתם כלום, לא בביטחון ולא בכלכלה, ועכשיו אתם רוצים להתבלט ומה הנושא היחיד שאתם יכולים עוד איכשהו להגיד עליו משהו? לדפוק את ישראל עוד יותר במישור החוקתי". שיראל ללום נהיר טענה מנגד כי הבעיה היא בבחירת הקרבות של הממשלה: "אם יש רצון ויש צורך לעשות את המשבר החוקתי הזה או לקחת בחזרה את הריבונות שלנו מול בית המשפט, צריך לדעת איך בוחרים את הקרבות... החייל שנמצא עכשיו בלבנון או בעזה רואה בג"ץ למשל מכניס מזון לנוח'בות בבתי כלא. ראית שזה נוגע בציבור, באנשים, אכפת להם. זה משהו שעליו הולכים למשבר". הפצצה של אנסבכר: "תמיכה עקרונית בבנט" אחד הרגעים המפתיעים בדיון היה כאשר ד"ר יאיר אנסבכר, המזוהה עם הימין, הודיע על תמיכה בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שנראה כי חתך שמאלה. אנסבכר: "אני אתמול באתי בתמיכה עקרונית במועמדות של בנט על פני המועמדים האחרים כיום לראשות ממשלה. הסיבה היא לא מאהבת בנט... הוא כרגע מישהו שמסוגל אולי לבנות את הגשר הזה... אני אומר זה לא יעבוד, חייבים לנסות להפסיק להסתכל על הצד השני כאויב". יונתן דובוב לא נותר חייב ותקף את הגישה הממלכתית: יונתן דובוב: "אנחנו צריכים להיות חכמים... תלך בכוח, 'ימין מלא מלא', נשבור להם את הצורה - זה לא עובד וזה מסוכן... הדרך לשתף פעולה זה להפסיק את החרמות".

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האם יש "בשר" במרכז המפה?

הפאנל עסק גם בהתארגנויות הפוליטיות של יועז הנדל, חילי טרופר ואיילת שקד. דובוב הטיל ספק בכוחם האלקטורלי הממשי.

יונתן דובוב: "בסוף יש 20 מנדטים שנמאס להם, הם עוברים תמיד... עכשיו תקום מפלגה חדשה שזה כולם די אותו דבר. המרכז שמחפש את עצמו... למצוא הבדלים בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין לאיילת שקד ליועז הנדל לחילי טרופר - זה אותו בן אדם, פשוט אחד נראה יותר טוב מהשני".

אבי וידרמן: "אין מנדטים במרכז... בני גנץ לא מצליח עם הקמפיין שלו, הוא לא בן אדם רע אבל אם היו קונים את הסחורה היינו רואים אותו עובר את החסימה... אנחנו לא רוצים שאף אחד יכפה ממשלת אחדות. אני לא מאמין בממשלות אחדות".

נאמנות לדרג המדיני או לחוק?

הדיון התלהט סביב התבטאויותיו של ראש השב"כ דוד זיני בנוגע לפער בין הדרג המדיני לפקידותי. "הדרג הנבחר לא באמת בא ליכולות לנהל את המסגרות שלו כי אנשים התבלבלו מהתפקיד שלהם... שרים מנחים את המערכת ואחרי שמונה חודשים זה מתממש".

יונתן דובוב: "למה תמיד כשמישהו עם כיפה על הראש מגיע, מתחילים לשמוע למי הוא נאמן? האם הוא נאמן לתורה? האם הוא נאמן לרב? האם הוא נאמן למפקד?... ברור שאתה נאמן קודם כל לחוק, אין סתירה בין אלוהים לחוק".

שיראל ללום נהיר: "אני חושבת שלהגיד 'אני נאמן לחוק לפני שאני נאמן לאלוהים' זו עבודה זרה... ברגע שאתה עם כיפה שואלים למי אתה נאמן".

ליברמן והשולחן שבת

לסיום, דנו המשתתפים בתמונה הוויראלית של אביגדור ליברמן סועד עם נכדו הדתי.

יונתן דובוב: "זה נראה כמו כל שולחן שבת אצל כל משפחה ממוצעת בישראל... אני רואה בזה את ישראל היפה והאמיתית".

אבי וידרמן: "התמונה הזאת לא נולדה בתמימות... בשבועות האחרונים אנחנו רואים את הציוצים שלו, זה שאשתו דתייה ועכשיו ארוחת צהריים - עוד מעט הוא יתחיל ללכת עם סוכה ברחוב כדי להזכיר לאנשים שיש לו פינה חמה ולהחזיר לעצמו מצביעים".

הפאנל נחתם בפינת "צל"ש או טר"ש", שם חולקו צל"שים מהאלוף דוד זיני ועד לנבחרת ארגנטינה, וטר"שים לשר הביטחון ולמערכת המשפט.