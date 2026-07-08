עזיבה דרמטית אצל הנדל: "מחזק את החרמות"

רועי קונקול מראשי 'המילואימניקים' הודיע היום (רביעי) על עזיבת המפלגה - מיד לאחר האיחוד בין יועז הנדל לחילי טרופר.

בדבריו הוא מסר כי "המהלך עם טרופר מחזק את פוליטיקת הגושים והחרמות".

בהצהרה משותפת של השניים, אמר אמש הנדל בפתח דבריו כי "אנחנו כאן הערב כי ב-7 באוקטובר השמיים נפלו. מי שהציל את המדינה אלה אזרחים ומילואימניקים שלקחו אחריות. אנחנו כאן כי אסור שנחזור לאותן טעויות של הכלה, רפיסות מול האויב, צבא קטן. אסור שגם נחזור לאותה פוליטיקה אפופת תככים ואינטרסים אישיים".

הוא שיתף כי "בזמן שהייתי בחזית הלחימה הרגשתי שהכנסת מתנתקת מהמדינה. אחת השאלות שהפכו למבחן היא מה עשית מאז 7 באוקטובר? חילי עשה. בכל מחלקת שיקום שבה הייתי, או משפחה שכולה אמרו לי שחילי היה לשם פני עשרות פעמים. זה בדיוק מה שצריך כאן עכשיו כדי להוביל שינויים טקטוניים. להיות, לעשות, לא לדבר. אל תטעו. לא באנו לחפש מלוכה. באנו לחפש אתונות".