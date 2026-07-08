אבישי בן חיים כועס: "אתה גורר אותי לסכסוך אישי"

‏העיתונאי אבישי בן חיים, השיב היום (רביעי) בתקיפות לעיתונאי רונן ברגמן, לאחר ריב מילולי בין השניים.

בן חיים כתב בדבריו: "רונן נשמה יקרה. אתה גורר אותי לדיון פוגעני ולסכסוך אישי. אני מעדיף לשתוק במקרים כאלה ולא לענות. וכך אני עושה בדרך כלל. מתאמץ להתאפק ולא לענות. אני רוצה לכבד אותך. כמו כל אדם. לכן ניסיתי להעלים עין מההתגרויות שלך. אבל כבר נהיה לא מנומס לא לענות.

לשאלתך שאתה חוזר עליה שוב ושוב ולבקשתך לנהל דיון בלי המושגים "הגמוניה" "ישראל הראשונה והשנייה" ו"פריווילגיה".

זו שאלה שמסגירה אי הבנה קיצונית. בעיקרון אומר שזה חוסר הבנה מוחלט הן של תיאוריית ישראל השנייה והן של מושג ההגמוניה על פי אנטוניו מכלוף גראמשי לחשוב שאפשר לדון במערכת המשפט הישראלית במנותק מההקשר ההגמוני ומושגי פריווילגיה וישראל הראשונה והשנייה. הרי הרכב בית המשפט העליון הוא קואליציית דיכוי ישראל השנייה - קואליציית בנט-לפיד".

‏עוד הוסיף בן חיים: "אי אפשר לדון דיון משפטי בישראל כאילו הוא דיון על עקרונות משפט. הרי זו בדיוק הטענה של תיאוריית ישראל השנייה: שמערכת המשפט לא עובדת על פי כללי משפט אלא שהיא כלי אלים לגלית לדיכוי ישראל השנייה ולהבטחת הפריווילגיות של ההגמוניה ושימור כוחה.

‏ זה עיקרון יסוד בתיאוריית ישראל השנייה. הדיון הלכאורה משפטי שמתנהל בבית המשפט הוא בכלל לא דיון משפטי.

מתוך תודעתך ההגמונית אתה מבקש לדון במערכת המשפט כאילו מדובר בגורם אובייקטיבי. זו בדיוק ההגמוניה שאינה מודעת להגמוניותה. זה לא מרוע. ככה הגמוניה תופסת את עצמה. העובדה שבית המשפט נשלט על ידי הדומים לה ומדיר את האחרים נתפס אצל הגמוניה כ"סדר הטבעי" כ"דרכו של עולם".

אבל כל הדיון הוא בהקשרים של העוול שאתה מבקש לברוח ממנו כדי למנוע דיון בהקשר המעמדי ובהקשר הפריווילגי. תמיד מעמדות עליונים רוצים להכחיש קיומם של מעמדות. זה אנושי".

‏לסיום כתב בן חיים: "הבקשה שלך היא כל כך אבסורדית, כי מבחינת תיאוריית ישראל השנייה אי אפשר לדון בשום דבר שקשור אליך (או כל אחד אחר מחוגך ההגמוני) במנותק מהפריווילגיות שלך.

‏כל דבר שהתקדמתם בחיים שלכם קשור לפריווילגיות שלכם ולדיכוי של האחר (וגם לכישרון ולחריצות שלך ושל אחרים כמובן, אתה מוכשר וחרוץ ואחלה. אבל לא רק אתה. יש עוד מוכשרים וחרוצים, רק שהם מישראל השנייה ובלמו אותם וכך הקלו עליכם את התחרות ואפשרו לכם הישגים).

‏לכל תחרות בחיים שלך אתה מגיע עם פור של הפריווילגיה שלך ושל דיכוי מתחריך הפוטנציאלים מישראל השנייה.

‏ התחרות על מבקר המדינה. הביטול של הבחירות למבקר המדינה אחרי שישראל השנייה ניצחה? זה לא דיון מנותק מהקשר, זו רק עוד דוגמא בקונטקסט של הפריווילגיה. המערכת עובדת בשבילכם. גם למערכות הבחירות לכנסת אתה מגיע אחרי שהמערכת מונעת תחרות הוגנת ומאשימה את הנבחר של ישראל השנייה בשוחד מגוחך. תחשוב איך אתה מגיע פעם אחר פעם לתחרות של הבחירות לכנסת כשהמערכת עובדת בשבילך ומתישה את הקבוצה היריבה ואת ה"כוכב שלה".

נשמה, אני לא סובל מריבות אישיות ומטרתי פיוס ואומנותי הפוליטיקה של העלמת העין, אז אם כתבתי פה משהו אישי פוגעני תעלים עין תמחל לי. ראית שניסיתי להתחמק מלהשיב לך".