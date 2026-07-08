הקהילה היהודית באספהאן סופדת לחמינאי: "היה לנו כמקלט"

חכם סולימאן צדיק פור, מנהיג הקהילה היהודית באספהאן ורב בית הכנסת "כתר דוד", פרסם הצהרה בתקשורת האיראנית שבה הוא מביע צער עמוק על מותו של חמינאי.

בשיחה עם סוכנות הידיעות האיראנית "איסנה", צדיק פור לא חסך במילים חמות. הוא תיאר את חמינאי כדמות אבהית, צנועה ופשוטה, שלדבריו תמיד דאגה להפריד בין הקהילה היהודית באיראן לבין הציונות.

"הפשטות והצניעות של המנהיג הפכו אותו לאהוב על כל השכבות באוכלוסייה", אמר צדיק פור. הוא הוסיף כי עבור הקהילה היהודית, חמינאי היה דמות שנתנה הרגשה של ביטחון ושייכות. "הוא תמיד הדגיש את ההפרדה בין היהדות כדת לבין הציונות כתנועה פוליטית. הגישה הזו אפשרה ליהודים לחיות באיראן בשלווה ובביטחון ולהרגיש חלק בלתי נפרד מהאומה האיראנית".

לדברי הרב, גם במעמדו הרם, חמינאי לא התנשא וניסה ליצור קשר ישיר עם האנשים הפשוטים. "הוא הבין את הכאבים של החברה ואת הדאגות של המוחלשים. מי שנפגש איתו, לא משנה מאיזו דת הוא, תמיד הרגיש מכובד", סיפר.

כשנשאל על אירועי האבל ההמוניים שנמשכים כבר ימים ארוכים באיראן ובעיראק, צדיק פור רואה בהם הוכחה לקשר העמוק שהיה למנהיג עם העם שלו. "מה שרואים עכשיו זו תצוגה נדירה של סולידריות. אנשים מכל הסוגים, מכל הדתות ומכל הדעות הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון. זה מראה כמה הוא היה משמעותי עבורם", סיכם מנהיג הקהילה.