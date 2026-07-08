נתב"ג ( (Photo by Nati Shohat/Flash90) )

רשות שדות התעופה פרסמה היום (רביעי) נתונים מרשימים על תנועת הנוסעים הצפויה בנמל התעופה בן גוריון במהלך חודש יולי הקרוב. על פי התחזיות, מדובר באחת ההתאוששויות המהירות ביותר שנרשמו בשנים האחרונות בתעופה האזרחית בישראל.

כבר מחר, יום חמישי ה-9 ביולי, צפויים לעבור בנתב"ג כ-85.5 אלף נוסעים בכ-520 תנועות מטוסים – המראות ונחיתות. מדובר בנתון גבוה במיוחד שמעיד על החזרה המלאה של הישראלים לשגרת הטיסות לחו"ל. 80 אלף נוסעים ביום – השגרה החדשה החל מהשבוע שמתחיל ביום ראשון, 12 ביולי, צפויה תנועת הנוסעים לעבור את רף 80 אלף הנוסעים בכל יום חול לאורך החודש הקרוב. מדובר בנתון שהיה נחשב לשיא לפני שנים ספורות, אך כעת הופך להיות השגרה היומית בנמל התעופה המרכזי של ישראל. ביום חמישי, 16 ביולי, צפוי להירשם שיא ביניים עם כ-91 אלף נוסעים. גם בהמשך החודש צפויים עומסים גבוהים במיוחד: ביום ראשון, 26 ביולי, צפויים לעבור בנתב"ג כ-90 אלף נוסעים.

טיסות בנתב"ג ( נתי שוחט\פלאש 90 )

השיא: 94 אלף נוסעים ביום אחד

שיא התנועה החודשי צפוי להירשם ביום חמישי, 30 ביולי – היום האחרון של החודש. על פי התחזיות, באותו יום יעברו בנתב"ג כ-94 אלף נוסעים בכ-560 תנועות מטוסים. מדובר במספר חסר תקדים שמעיד על הביקוש העצום לטיסות בעונת הקיץ.

בסך הכול, חודש יולי צפוי להסתכם בכ-2.3 מיליון נוסעים – עלייה של כ-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתונים מצביעים על התאוששות מלאה של ענף התעופה לאחר התקופה המורכבת שעבר במהלך השנה האחרונה.

המלצות רשות שדות התעופה לנוסעים

לאור העומסים הצפויים, רשות שדות התעופה פרסמה סדרת המלצות לנוסעים שיסייעו להם לעבור את תהליך הטיסה בצורה חלקה ומהירה יותר:

הגיעו 3 שעות לפני מועד ההמראה – זמן ההגעה המומלץ עלה בשעה שלמה בהשוואה לתקופות רגילות.

בצעו צ'ק-אין מהבית – פעולה פשוטה שחוסכת זמן יקר בטרמינל.

התעדכנו מראש מאיזה טרמינל הטיסה ממריאה ומתי – טרמינל 1 חזר לפעילות והטיסות מתפזרות בין הטרמינלים.

השתמשו בעמדות השירות העצמי לתיוג ולשליחת כבודה – מקצר משמעותית את זמן ההמתנה.

נוסעים שביצעו צ'ק-אין מראש וטסים עם כבודת יד בלבד מוזמנים להשתמש במתחם W, המאפשר מעבר מהיר במיוחד.

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית – הרכבת לנתב"ג פועלת בתדירות גבוהה ומאפשרת להימנע מפקקי תנועה.

ברשות שדות התעופה מציינים כי הם ערוכים לעומסים הצפויים ופועלים להבטיח שירות מיטבי לנוסעים. עם זאת, הם מדגישים כי שיתוף הפעולה של הנוסעים והגעה מוקדמת הם המפתח למעבר חלק ונעים דרך הטרמינלים.

הנתונים המרשימים מעידים על החזרה המלאה של הישראלים לשגרת הטיסות והחופשות בחו"ל, לאחר תקופה מורכבת שאילצה רבים לוותר על תוכניות הנסיעה שלהם. כפי שדיווחנו בעבר, ההתאוששות בענף התעופה החלה כבר בחודשים האחרונים, אך חודש יולי צפוי להיות שיא חדש מבחינת מספר הנוסעים.