בהלה אדירה: 16 נשים מחוסרות הכרה במכון יופי בירושלים

אמבולנס, אילוסטרציה ( חיים גולדברג/פלאש90 )

כוחות משטרה, מד"א וכבאות הוזעקו היום (רביעי) אחר הצהריים למכון יופי בשכונת א-טור במזרח ירושלים עקב דיווח על 17נשים שנמצאו מחוסרות הכרה, ככל הנראה עקב שאיפת חומרים מסוכנים. מכבאות והצלה לישראל נמסר כי הנשים פונו במצב בינוני-קשה וכי קיים חשד להרעלה.

עוד נמסר מכבאות והצלה כי 7 נשים במצב קשה פונו לבית החולים עין כרם, 5 נשים במצב קל פונו לבית החולים שערי צדק, 5 נשים במצב קל פונו לבית החולים הר הצופים. ממשטרת ישראל נמסר כי שוטרי מחוז ירושלים הוזעקו יחד עם כוחות החירום וההצלה לרחוב שיח’ ענבר שבשכונת א-טור בירושלים, בעקבות חשד לאירוע חומרים מסוכנים. על פי גורמי הרפואה, מהמקום פונו עד כה כ-16 נפגעים בדרגות פציעה שונות לקבלת טיפול רפואי. בזירה פועלים בשעה זו צוותי כב"ה לצורך זיהוי החומר, בחינת נסיבות האירוע ושלילת סיכון נוסף לציבור. שוטרי תחנת שלם ממשיכים לפעול במקום, מאבטחים את הזירה, מסייעים לכוחות החירום וההצלה, ופועלים לשמירה על צירי תנועה פנויים לטובת פינוי הנפגעים.