שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה המשפטית

סערה פוליטית ומשפטית חדשה בעקבות החלטתו הדרמטית של שר המשפטים יריב לוין להודיע כי לא יתקיימו בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, זאת חרף החלטתו המפורשת של בית המשפט העליון שהורה לערוך סבב בחירות חוזר.

ההצהרה של שר המשפטים, המהווה עימות ישיר וגס מול פסיקת בג"ץ, עוררה תגובות סוערות באופוזיציה ובקרב ראשי תנועות המחאה. מי שבחרה להגיב בחריפות רבה ובטונים קשים היא מבכירות מנהיגי המחאה, פרופסור שקמה ברסלר, שרואה בצעד זה תמרור אזהרה חמור לקראת העתיד לבוא במערכת הפוליטית בישראל.

"היכונו לאי הכרת ממשלת הטבח בתוצאות הבחירות", כתבה ברסלר בחשבונותיה ברשתות החברתיות, תוך שהיא מביעה חשש כבד מפני האפשרות שהממשלה הנוכחית תסרב לקבל גם את הכרעת הבוחר בקלפיות.

ברסלר הוסיפה והטילה ספק עצם קיומו של ההליך הדמוקרטי התקין בהמשך, כשסייגה את דבריה וכתבה: "בהנחה שיהיו כאלה". בהמשך דבריה קראה לציבור להמשיך ולהיאבק מול צעדי הממשלה והצהירה כי המחאה רחוקה מסיום: "אנחנו בעיצומו של מאבק ושיאו עדיין לפנינו. ננצח".