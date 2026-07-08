"בג"ץ יכול להחליט להרוג את כל התל-אביבים"

‏השר בצלאל סמוטריץ', התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לסערה סביבו אמירותיו של ראש השב"כ דוד זיני.

בדבריו אמר סמוטריץ': "קמתי הבוקר ובדקתי שאין לי ראש של סוס על המיטה. האיומים הללו על שרי הממשלה - ככה בדיוק מתנהגת מאפיה, וזה בדיוק מה שעשו השופטים. הם לוקחים את הארנק ואת החרב, ואם מישהו יעז שלא לציית לפסק הדין הלא חוקי שלהם, הוא יילך לכלא או יהיה חשוף לתביעות של מיליונים. הדבר הזה מסוכן מאוד, וגם השמאל צריך להבין את זה".

עוד הוסיף סמוטריץ': "בג"ץ יכול להחליט מחר שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים, התל אביבים, הדתיים או החילונים, ואם חלילה מישהו יגיד שאסור לציית, כל התקשורת תגלגל עיניים: 'אוי ואבוי, זה משבר חוקתי, חייבים לציית'.

יש סיכוי גדול פי אלף שהחלטה כזו תתקבל בבג"ץ ולא בכנסת, כי את הכנסת אפשר להחליף בבחירות. בעוד שלושה חודשים בציבור יוכל להחליף אותי, מה שאי אפשר לומר על יצחק עמית ומיארה, ולכן זה מסוכן ומפחיד"