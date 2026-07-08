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חדשות פוליטי מדיני

תרחיש האימים של הימין: "זה יקרה אם נפסיד בבחירות"

חבר הכנסת אביחי בוארון, הזהיר את מחנה הימין מהאפשרות של הפסד בבחירות הקרובות. בדבריו הוא אמר כי: "אם נפסיד את הבחירות הקרובות, השמאל ימנה את שופטי בג"ץ"

16:31
2 תגובות
בחירות (יונתן זינדל/פלאש90)

‏ח"כ אביחי בוארון התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל', והתייחס לתרחיש האימים של הימין מבחינתו.

בחירות יקבעו מי ימנה את שופטי העליון", אמר בוארון. "אם נפסיד את הבחירות הקרובות לגורמים כמו יועז הנדל, לא אנחנו נמנה את שופטי בית המשפט העליון - אלא הם ימנו. השמאל ימנה.

גם את היועץ המשפטי לממשלה לא אנחנו נמנה, אלא השמאל. כך גם לגבי שורה של תפקידים בכירים נוספים. לכן אנחנו חייבים להיות נחושים לנצח את הבחירות הקרובות".

יוסי בן עטר

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יעל
לפני 6 דקות

"השמאל ימנה" ממתי ימין ציוני וממלכתי כמו הנדל זה שמאל??? הגיע הזמן לשופטים מקצועיים שיגנו על הדמוקרטיה והציונות בלי קומבינות פוליטיות
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