תרחיש האימים של הימין: "זה יקרה אם נפסיד בבחירות"

‏ח"כ אביחי בוארון התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל', והתייחס לתרחיש האימים של הימין מבחינתו.

"הבחירות יקבעו מי ימנה את שופטי העליון", אמר בוארון. "אם נפסיד את הבחירות הקרובות לגורמים כמו יועז הנדל, לא אנחנו נמנה את שופטי בית המשפט העליון - אלא הם ימנו. השמאל ימנה.

גם את היועץ המשפטי לממשלה לא אנחנו נמנה, אלא השמאל. כך גם לגבי שורה של תפקידים בכירים נוספים. לכן אנחנו חייבים להיות נחושים לנצח את הבחירות הקרובות".