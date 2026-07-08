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רגע משפחתי מרגש: יונתן ארצי במחווה לאביו שלמה ארצי | צפו

המוזיקאי יונתן ארצי התארח ברדיו 103FM ובחר להקדיש מחווה מרגשת לאביו, שלמה ארצי, עם ביצוע לייב לאחד משיריו האהובים והמזוהים ביותר. צפו

16:25
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המוזיקאי יונתן ארצי התארח בתוכנית "שניים עד ארבע" ברדיו 103FM עם רון שלום ויואב כהן, ובחר להקדיש מחווה מוזיקלית מרגשת לאביו, שלמה ארצי.

צפו בביצוע של יונתן ארצי לשיר - "אחרי הכל את שיר"

יונתן ארצי
יונתן ארצי| צילום: צילום: מהתכנית "שניים עד ארבע" עם רון שלום ויואב כהן

מחווה מוזיקלית לאבא

במהלך האירוח ביצע יונתן את "אחרי הכל את שיר" - אחד השירים המזוהים והאהובים ביותר של שלמה ארצי. בליווי גיטרה בלבד ובביצוע לייב אינטימי, הוא העניק לשיר פרשנות אישית, תוך שמירה על הרוח של הגרסה המקורית.

ביצוע מיוחד באולפן

הרגע המרגש באירוח הגיע כשיונתן ארצי בחר לבצע את "אחרי הכל את שיר" - אחד הלהיטים הגדולים של אביו, שלמה ארצי. העובדה שהשיר בוצע על ידי בנו העניקה למחווה משמעות אישית ומיוחדת.

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