לקראת מפגש הזוגות ב"חתונמי": נוי חושפת את החשש הגדול שלה

רגע לפני שכל זוגות "חתונה ממבט ראשון" נפגשים לסוף השבוע המיוחל, הצצה בלעדית לשיחה אינטימית ברכב בין אביתר לנוי חושפת את החששות האמיתיים לקראת המפגש הטעון.

בעוד שארוחת הערב הראשונה נתפסת כקרקע בטוחה, נוי מודה שהיא חוששת דווקא מהימים הבאים: "אני קצת יותר חוששת מאולי מחר, אם פתאום ייפתחו דברים", היא משתפת, ומצביעה על כך שהאינטימיות והנוחות שיווצרו בין הזוגות עלולות להוביל ל"אפקט דומינו" של שיתוף יתר.

מעבר לחשיפה הרגשית, נוי מציפה קושי נוסף ולא פשוט בכלל עבורה – החשיפה הפיזית מול המצלמות ושאר המשתתפים: "פחות זורמת לי הסיטואציה של ללכת עם 20 אנשים בבגד ים. נראה לי שזה זה כאילו". היא מסבירה שהחשש הגדול שלה הוא לפגוש אנשים חדשים, להיפתח אליהם מהר מדי, ואולי "להגזים קצת עם השיתוף".

אביתר, מצדו, מנסה לשמור על קור רוח ומציע פתרון פרקטי כדי לעבור את סוף השבוע בשלום: "בואי נעשה פה איזה תיאום ציפיות". נוי מסכימה איתו לחלוטין, אך מסכמת בשאלה שנשארת פתוחה ומותחת: "ברור, חייב לעשות... השאלה היא איך עושים".

האם תיאום הציפיות של השניים יחזיק מעמד מול הדינמיקה הקבוצתית הסוערת? נצטרך לחכות לפרק שישודר הערב.