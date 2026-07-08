הטלוויזיה האיראנית מציגה: את המתחם של ח'אמנאי אחרי התקיפה

עלי חמינאי ( (צילום: שאטרסטוק) )

הטלוויזיה האיראנית פרסמה הערב תיעוד של המתחם המזוהה עם המנהיג העליון עלי ח'אמנאי, שספג פגיעה קשה במהלך מבצע "שאגת הארי". בסרטונים ששודרו, ניתן לראות בבירור את נזקי התקיפה – מבנים חרוכים והרס בשטח שהיה אמור להיות אחד המקומות השמורים והמוגנים ביותר באיראן. בניגוד לדיווחים הקודמים של המשטר שניסו להמעיט בחומרת האירוע, הפעם בחרה הטלוויזיה הממלכתית להראות את המציאות בשטח.

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