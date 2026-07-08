הטלוויזיה האיראנית מציגה: את המתחם של ח'אמנאי אחרי התקיפה

הטלוויזיה האיראנית פרסמה הערב תיעוד של המתחם המזוהה עם המנהיג העליון עלי ח'אמנאי, שספג פגיעה קשה במהלך מבצע "שאגת הארי". בסרטונים ששודרו, ניתן לראות בבירור את נזקי התקיפה – מבנים חרוכים והרס בשטח שהיה אמור להיות אחד המקומות השמורים והמוגנים ביותר באיראן. בניגוד לדיווחים הקודמים של המשטר שניסו להמעיט בחומרת האירוע, הפעם בחרה הטלוויזיה הממלכתית להראות את המציאות בשטח.
המצלמות מדברות: צפו בתיעוד הנזק המוחשי בלב המעוז האיראני נחשף לעיני כל
השילוב בין המילים של המשטר לבין התמונות ששודרו בטלוויזיה מראה את מה שקרה בתוך המתחם: המבנים נפגעו, והסודות של טהרן נחשפו התמונות שיוצאות מטהרן מספרות את הסיפור טוב יותר מכל הודעה רשמית. מדובר בתיעוד ראשון מסוגו שבו גורם רשמי באיראן מציג לציבור את תוצאות התקיפה הישראלית, מה שמעיד על היקף הנזק בלב ליבו של השלטון האיראני.