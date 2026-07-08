עיתונאי ערוץ 14 חושף את פיטוריו: "עצוב לי"

עולם התקשורת הישראלי ממשיך לסעור, והפעם הטלטלה מגיעה מכיוון ערוץ 14. העיתונאי שגיא אברהמוף שיתף אתמול (שלישי) פוסט כואב וחשוף ברשתות החברתיות, שבו בישר לעוקביו על סיום דרכו בערוץ בעקבות מהלך דרמטי של ההנהלה.

"הרבה מכם שאלו אותי בתקופה האחרונה 'תגיד מה קורה איתך? אתה עדיין בערוץ עכשיו 14?'", פתח אברהמוף את דבריו, והמשיך בבשורה המצערת: "אז עכשיו רשמית עצוב לי לבשר לכם שמגזין 14 נסגר, ובעקבות כך סיימתי לבינתיים לעבוד בערוץ."

"צביטה גדולה בלב"

אברהמוף, שתיאר את התקופה בערוץ כ"מלמדת ומרתקת", שיתף בתחושות הקשות שליוו את ההודעה על הסגירה, ואף השווה זאת למקומות עבודה קודמים: "במקומות עבודה מסוימים כשפיטרו אותי, מאוד שמחתי שזה קרה. הפעם כשקיבלתי טלפון בו הודיעו על סגירת המגזין, הרגשתי עצב וצביטה גדולה בלב."

השבוע נערך ערב הוקרה מיוחד לכלל עובדי המגזין שנסגר. אברהמוף סיפר כי במהלך ערב הסיכום, הוא זכה לראות על כל אחד מהנוכחים את תחושת השליחות הגדולה וההבנה "כמה עולם התקשורת משפיע, וכמה חשוב לא להפקיר את הזירה הזאת".

מילות הפרידה והעתיד לבוא

למרות הסיום המפתיע, העיתונאי בחר לסיים בטון אופטימי ומלא תודה לצוות שהוביל את המגזין: לעורך היקר רועי אהרוני, לעורכת המשנה ז'ולייט שיליאן פדלון, ולרכז המערכת איתיאל אטלו, וכמובן לערוץ 14 שנתן לו את ההזדמנות להשתלב בתעשייה.

האם מדובר בפרידה סופית? לא בטוח בכלל. אברהמוף חתם את הפוסט ברמיזה לעתיד: "אולי יום יבוא ועוד אחזור לעבוד בערוץ 14, או שזה יהיה בערוצים אחרים."