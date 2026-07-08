עולם הפופ-פאנק הבריטי מתעטף באבל: ג'ו מרפי, הבסיסט והזמר של להקת Koopa, הלך לעולמו בגיל 46. מותו של המוזיקאי מגיע חמש שנים לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה מאוד בשנת 2021, ממנה סבל מפגיעות מורכבות.

אחותו, אלי מרפי, אישרה ברשתות החברתיות את דבר מותו, אך המשפחה בחרה שלא למסור בשלב זה את סיבת המוות המדויקת. "למי שהכיר אותו, נשבר לי הלב לומר שאחי הגדול, ג'ו מרפי, הלך לעולמו. אוהבת אותך, אח גדול", כתבה אלי בכאב.

בשנת 2021 עבר מרפי אירוע רפואי דרמטי כאשר לקה בדום לב פתאומי תוך כדי נהיגה, דבר שהוביל לתאונת דרכים קשה. הוא פונה לבית החולים במצב קריטי, שם נאבק על חייו ושהה במשך מספר שבועות ביחידה לטיפול נמרץ. באותה עת, אחותו הולי שיתפה את המעריצים בתחושות המשפחה ומסרה: "כל המשפחה נגעה מאוד מהאהבה ומההודעות מאז שג'ו בבית החולים".

הבשורה הקשה הכתה גלים גם בקרב מוזיקאים וחברי ילדות שליוו את הלהקה מראשית דרכה באזור קולצ'סטר. חברי הלהקה המקומית "The Broken Johnny's" פרסמו הודעת פרידה מרגשת וספדו לו: "אנחנו הרוסים לגמרי לשמוע על מותו של האגדה המקומית ג'ו מרפי. גדלנו עם החבר'ה האלה וראינו אותם מחממים את להקת Special Duties ב-Colchester Arts Centre, עוד לפני שהם נסעו להופיע באמריקה. שג'ו ינוח על משכבו בשלום".

מרפי הנהיג את להקת Koopa לצד האחים סטיוארט ואולי קופר. הלהקה חתומה על הישג היסטורי יוצא דופן בתעשיית המוזיקה העולמית, כשנרשמה כלהקה הראשונה אי פעם שהצליחה להיכנס למצעד 40 הגדולים בבריטניה (UK Top 40) ללא תמיכה של חברת תקליטים גדולה, אלא אך ורק בזכות הורדות דיגיטליות של מעריצים.

הלהקה הייתה מוכרת בעיקר בזכות הלהיט הגדול שלה משנת 2007, "Blag, Steal & Borrow", אשר הגיע למקום ה-31 במצעד הבריטי הרשמי וסלל את הדרך ללהקות עצמאיות רבות אחרות בעידן האינטרנט.