"הכל התפרץ": יעל שלביה חושפת את הקושי בזוגיות עם לאנס סטרול

לאנס סטרול ויעל שלביה ( צילום: רשתות חברתיות )

מאז שנחשפה הזוגיות של יעל שלביה עם נהג הפורמולה 1 הקנדי לאנס סטרול, השניים מנהלים מערכת יחסים על קו ישראל-קנדה. כעת, במהלך סשן שאלות ותשובות באינסטגרם, שלביה מספרת איך אורח החיים הזה משפיע עליה.

אחד העוקבים שאל את שלביה האם לא קשה לה לחיות "על המזוודות", כשפעם היא בישראל ופעם בקנדה לצד בן זוגה. בתגובה היא הודתה שהתקופה האחרונה הייתה עמוסה במיוחד.

יעל שלביה ( צילום: אינסטגרם )

"הכול התפרץ באקנה"

"בעקבות הקורטיזון האחרון, שינויי מזג האוויר, ובאופן כללי סטרס רציני ביותר, הכול התפרץ באקנה שהתחיל לפני חודש", שיתפה.

בהמשך סיפרה כי היא עדיין מנסה להתרגל לשגרה החדשה. "בתקופה האחרונה אני עדיין חיה ממזוודה למזוודה. אני עדיין מתרגלת את כל הדבר הזה - לשלב אהבה, משפחה וקריירה. זה לא משאיר הרבה זמן לנוח".

למרות העומס, שלביה סיכמה בטון אופטימי: "אני מודה כל בוקר ומעריכה את הכול. ברוך השם."