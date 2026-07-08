יועמ"שית הכנסת: לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה

יועמ״שית הכנסת שגית אפיק ( צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת )

היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, קבעה בחוות דעת שהועברה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה כי על הכנסת לפעול בהתאם לפסק דינו של בג"ץ ולקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה "בהקדם האפשרי", כלומר בתוך כשבועיים. כך פורסם לראשונה ב-ynet.

בחוות הדעת מציינת אפיק כי מבחינה משפטית אין מניעה לקיים את הליך הבחירה גם לאחר פיזור הכנסת. לדבריה, פסיקת בג"ץ, שביטלה את הליך הבחירה הקודם שבו נבחר עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד, מחייבת את הכנסת לקיים הצבעה חדשה בפרק זמן קצר, כדי למלא את פסק הדין ולהסדיר את כהונת מבקר המדינה.

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במקביל, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ח"כ אלון שוסטר (כחול לבן), פנה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בדרישה לקבוע כבר במהלך השבוע הבא מועד לבחירת מבקר המדינה מחדש, בהתאם להכרעת בג"ץ.

בפנייתו הזהיר שוסטר כי עיכוב נוסף בקיום ההצבעה עלול להוביל לפגיעה בתפקוד מנגנוני הביקורת של המדינה. לדבריו, בהיעדר מבקר מדינה מכהן לא יהיה גורם מוסמך להעניק צווי הגנה לחושפי שחיתויות בשירות הציבורי, מצב שלדבריו עלול לפגוע בעובדי ציבור המבקשים לחשוף ליקויים ומעשי שחיתות.

פסיקת בג"ץ, שהובילה לחוות הדעת של היועצת המשפטית, פסלה את הליך הבחירה הקודם שבו נבחר עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, וכעת נדרשת הכנסת לפתוח מחדש את הליך הבחירה ולקיים הצבעה חדשה בהתאם להוראות בית המשפט.