אחרי הסערה המפכ"ל מתקפל: נציית לבג"ץ בלי להניד עפעף

מפכ"ל המשטרה, דני לוי, התייחס היום (רביעי) לסערה שהתעוררה סביב התבטאויות בכירי המשטרה בנוגע לציות להחלטות בג"ץ, והבהיר כי משטרת ישראל תפעל בהתאם לחוק ולפסיקות בית המשפט.

"אנחנו מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בג"ץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת", אמר המפכ"ל. עוד הוסיף: "אנחנו ארגון א-פוליטי שאת דעותינו אנחנו משאירים בבית".

דבריו מגיעים לאחר הסערה שעורר אתמול דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, בריאיון לרשת ב', כאשר נשאל מספר פעמים למי תציית המשטרה במקרה של התנגשות בין החלטת הממשלה להחלטת בג"ץ. דורון השיב כי המשטרה "תציית למי שהחוק מחייב אותנו לציית לו", אך נמנע מלהשיב באופן מפורש כי המשטרה תציית לבג"ץ.

הדברים עוררו ביקורת מצד גורמים פוליטיים ומשפטיים, שטענו כי היה עליו להבהיר באופן חד-משמעי את עמדת המשטרה.

כעת, בדבריו של המפכ"ל, נמסרת הבהרה מפורשת שלפיה כל החלטה של בג"ץ תיושם על ידי המשטרה, תוך הדגשה כי הארגון פועל בהתאם לחוק ואינו פועל מתוך שיקולים פוליטיים.